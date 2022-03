O Son do Camiño agota en una hora los más de 12.000 abonos puestos a la venta este miércoles

El festival de música O Son do Camiño ha agotado en una hora los más de 12.000 abonos que se han puesto a la venta este miércoles. Estos abonos, sumados a los ya vendidos en 2020, completan un total de 40.000 tickets para este evento que se celebrará los próximos 16, 17, y 18 de junio en O Monte do Gozo, en Santiago de Compostela. En un comunicado, la organización del evento ha comentado que el festival "ha vuelto a batir récords históricos" en la venta de entradas en toda España. Además, asegura que O Son do Camiño "será uno de los festivales más grandes de este 2022 y una de las principales atracciones de este segundo año de Xacobeo". La entidad ha afirmado que "el interés público de toda España ha sido masivo" y ha agradecido la confianza de los nuevos compradores y de los que han mantenido durante dos años sus entradas. O Son do Camiño ha lamentado que no todo el mundo pueda tener su entrada porque "la demanda ha sido, un año más, muy superior al aforo". Asimismo, han querido recordar que están en contra de la reventa y que sólo serán válidas las entradas adquiridas a través de canales oficiales. Por último, la organización ha subrayado que próximamente informarán sobre la venta de las entradas por joranda, con las que, sumadas a los 40.000 abonos, lograrán concentrar a más de 120.000 personas durante los tres días de festival. EUROPA PRESS