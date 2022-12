O Son do Camiño se iniciará el 15 de junio

O Son Do Camiño, la mayor cita musical del año en Galicia y una de las más importantes en toda España, celebrará una nueva edición en O Monte do Gozo el tercer fin de semana de junio. Los próximos 15, 16 y 17 de junio son las fechas confirmadas para su celebración en 2023.

O Son do Camiño nació en 2018 con el objetivo de poner a Galicia en el mapa del turismo musical nacional así como promocionar dos de los principales estandartes de la cultura gallega: el Camino de Santiago y Año Santo: el Xacobeo 21-22. En la edición de 2022 O Son do Camiño se posicionó claramente como uno de los principales motores turísticos tanto de Santiago como de la región. Un festival que abrió sus puertas a un público con gran representación gallega (40,94 %), de todas otras comunidades autónomas (49 provincias representadas) y turistas internacionales (11,1 %). En O Monte do Gozo se reunió público procedente de 45 países diferentes repartidos en 4 continentes.

Y es que O Son do Camiño no se entiende sin su sinergia con Compostela. Durante los días en los que tuvo lugar el festival en 2022 se alcanzó una ocupación hotelera del 100 % en la ciudad y alrededores, además de generar un impacto económico estimado entre los 17 y los 18 millones de euros y alrededor de 1.200 puestos de trabajo generados. Además, la repercusión en medios de comunicación supuso una importante campaña de promoción exterior de la imagen de la ciudad y el festival. Según el informe de medios generado por Kantar, alcanzó desde su presentación 70,8 millones de euros de impactos en medios para una audiencia de 3.300 millones de contactos.

O Son do Camiño es un festival creado para Galicia y desde Galicia. Promovido por dos empresas gallegas como son Esmerarte Industrias Creativas y Bring The Noise, cuenta con el apoyo activo de la Xunta de Galicia y del Xacobeo 21-22. Una iniciativa que sitúa a Santiago como una de las capitales de la música en directo en toda Europa cada mes de junio desde 2018.