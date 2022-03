O termalismo galego rinde unha homenaxe ao doutor Carro Otero

Santiago. A Cátedra de Hidroloxía Médica USC-Balnearios de Galicia presenta hoxe a publicación Homenaxe do Termalismo de Galicia ao Dr. José Carro Otero, falecido hai un ano. Nesta iniciativa colaboran as Universidades de Santiago, A Coruña e Vigo, Complutense de Madrid, a Xunta de Galicia e a Asociación de Balnearios de Galicia.

O acto terá lugar na facultade de Medicina da USC, ás 19.30 horas. Contarase coa presenza da directora da Axencia de Turismo de Galicia, Nava Castro; o presidente da Real Academia de Medicina de Galicia, Francisco Martelo; o decano da facultade de Medicina da USC, Julián Álvarez; o director da Cátedra, o doutor Juan Gestal; Rosa Meijide, catedrática da Universidade da Coruña; José Luís Legido, catedrático da Universidade de Vigo; ademais de membros da familia do homenaxeado, en cuxo nome intervirá o seu fillo Santiago Carro.

A través desta publicación ponse de manifesto o “papel destacado do doutor José Carro no devir do termalismo galego dos últimos trinta anos. Desde a facultade de Medicina de Santiago, da que era profesor, como desde a Real Academia de Medicina, da que era presidente, participou activamente e contribuíu dunha maneira relevante á divulgación e desenvolvemento da hidroloxía médica en Galicia”. ecg