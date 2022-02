‘O Teu Xacobeo’ impulsará propuestas culturales y creativas en toda Galicia

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció ayer en Ferrol que la Xunta prevé publicar a finales de este mes la tercera convocatoria del programa O Teu Xacobeo, que contará con una inversión de 1,5 millones de euros. Al igual que las dos ediciones anteriores, “a iniciativa contribuirá a impulsar en toda a comunidade proxectos relacionados co Ano Santo e, ao mesmo tempo, potenciar a marca de Galicia como destino seguro e de calidade”, destacan desde la Xunta.

A través de este programa se financiarán proyectos socioculturales que complementen la programación del Xacobeo en este 2022 “implicando á cidadanía na súa celebración con propostas culturais e creativas que axuden a poñer en valor o Camiño de Santiago desde unha perspectiva multidisciplinar que abarque áreas como a arte, o audiovisual ou a gastronomía”.

O Teu Xacobeo financiará proyectos como exposiciones, muestras, intervenciones, conciertos, festivales, publicaciones, creaciones audiovisuales, talleres, jornadas de formación, conferencias y foros, así como actividades deportivas o eventos gastronómicos celebrados por entidades privadas y entidades sin ánimo de lucro entre mayo y octubre.

Durante la visita al colegio Cristo Rey de Ferrol, Alfonso Rueda destacó que “con esta terceira convocatoria de O Teu Xacobeo, a Xunta busca reeditar o éxito das dúas edicións anteriores, nas que se demostrou a implicación da sociedade co Xacobeo 21-22”.

A través de este programa, añadió, “apoiáronse 572 proxectos de 200 concellos galegos que supuxeron un investimento da Xunta de oito millóns de euros e permitiron mobilizar case 15 millóns en ámbitos como o turismo, a cultura, o deporte ou a acción social, entre outros”. Entre ellos, los cinco presentados por la Federación de ANPAS de Ferrol e Comarca Concepción Arenal, “que foi beneficiaria nas dúas convocatorias publicadas ata agora e recibiu máis de 97.100 euros”. A través de varias ediciones del Festival do Camiño Inglés e Xacobeo 21-22, la organización consiguió involucrar a 9.500 alumnos de 39 centros escolares de las comarcas de Ferrolterra, Eume, Ortegal y As Mariñas a través de una gran lona “co xogo da oca desta Ruta Xacobea, no que cada oca leva un dos instrumentos do Pórtico da Gloria”.

“O programa foi a maior convocatoria aberta de proxectos socioculturais de Galicia e puxo de manifesto que o Camiño de Santiago e o Xacobeo están moi presentes no conxunto da sociedade galega”, explicó el vicepresidente primero de la Xunta. Además, añadió que O Teu Xacobeo “axudou a contar, pese á pandemia, cun Ano Santo participativo e descentralizado con moitos pequenos actos e dinámicos espallados por toda a xeografía galega”.

Sin perder ese espíritu participativo que involucre a todos los gallegos y ayude a la dinamización económica de los concellos, el vicepresidente primero de la Xunta confía en que “este ano o Camiño e o Xacobeo adquiran unha relevancia máis internacional coa chegada de peregrinos de todo o mundo que ata agora non puideron camiñar a Galicia polas restricións de mobilidade derivadas da covid”.