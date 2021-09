Na década dos cincuenta, o que se di de veraneo, veraneo, poucos ían. Eran poucos os que tiñan chalés ou casas que abrían tan só para a estancia estival. Algúns matrimonios, entrados en anos, tomaban as augas e con tal pretexto botaban uns días nun balneario e volvían lustrosos e satisfeitos para encarar os rigores invernais. Pero a maioría da xente non se movía. A Alameda era o lugar regado dúas veces polos xardineiros municipais, coa fin de refrescar a terra e esquivar a calor. Claro está, que por aqueles días, o lugar mellor da cidade era a catedral. Outros marchaban de “veraneo” con moito anuncio entre amigos e coñecidos, pero non descubrían endexamais o seu destino que resultaba ser uns días na aldea cos parentes e coas incomodidades propias que non tiñan na cidade e soportaban como podían, diso tampouco se falaba.

Isto do veraneo foi algo que afectou as clases medias. Era unha especie de medida do estado da economía familiar ós ollos dos veciños. Naqueles anos, a xente vivía conformada, con elegante discreción. Ou se amolaba. Non había máis... Eu, de rapaz, pensei sempre que o veraneo, eses días tan gozosos do verán, comezaban despois das festas do Apóstolo, que no calendario viñan coincidir co mes de agosto. As rúas baleirábanse e a xente desaparecía como por ensalmo. Algúns turistas e logo o que máis se vía eran cregos, beatas, e monxas da caridade dobrando as esquinas. A cidade vivía sumida nunha serena paz.

As familias que podían marchaban vinte días, cerca dun mes. Algunhas aforraban todo o ano con moitos sacrificios e botaban unha semana de praia nas vilas e pobos mariñeiros, alugando habitacións con dereito a cociña e baño. Os que permanecían na cidade, gozaban dunhas mañanciñas coas rúas perfumadas polos aromas campesiños que se deixaban notar polas rúas. A cidade espertaba silenciosa, medio somnámbula, e as campás aniñaban rotundas na transparencia do silencio. Polas tardes, a parte alta da Alameda enchíase de nenos e nais, de criadas e avós e unha alegría longa corría baixo a fresca sombra das árbores. Lémbrome que naqueles solpores nos que o sol alanceaba cos seus últimos raios, os montes volvíanse cara a negrura da noite, e o ceo procuraba claridades malvas, ensotanados coengos paseaban conversando, con paso solemne. O día morría entro os berros e as risas do nenos.

Os domingos, os santiagueses marchaban a Vilagarcia. Familias enteiras e mocidade collían o tren das dez e media. A viaxe era un ruxerruxe de voces e cantos. A alegría viaxeira enchía os vagóns. Cando o tren marchaba xa pola beiramar, un xúbilo estouraba ó respirar a brisa mariña e ó ver o mar. Na estación de Vilagarcia baixaban case tódolos domingueiros. A xente camiñaba rápida para coller sitio na praia Compostela, bañarse e pasar o día cos pés na auga. Ó regreso pesaba o cansazo. As tesoiras da velocidade cortaban silencios, conversas e choros de nenos. A noitiña era unha cóbrega lenta movéndose polo raíl do sono.

Bastantes santiagueses gustaban de sentarse nas terrazas dos cafés Derby, América, Avenida ou na terraza do hotel Compostela e tamén na que había nos baixos do edificio da Exposición Rexional na parte alta da Alameda. Na Rúa do Vilar estaba o Suso, o Carballeira cos seus cócteles e “tiros” ,e o café Español. Pechaba o Casino coa súa e pechando a nómina coa ringleira de sillóns de vimbio que sacaba fóra e onde os señores, os mesmos de tódolos anos e de tódolos días, tomaban o fresco mentres observaban o ir e vir azacaneado das xentes baixo os soportais. Eran inamovibles á fachada da vetusta sociedade, onde os salóns permanecían escuros como a boca da noite...

Tódolos anos, polas vacacións, os avós maternos ían unha semana a Cambados a tomar os baños e invitaban a nosa nai e a miña irmá e a min. Falaban do saudable do cambio de aires e do contentos que s aopaban coa nosa compañía. Parábamos nunha pensión que tiña unha parede recuberta de conchas de vieira e no comedor había unha ventá grande que daba ó malecón, onde baixabamos a xogar.

Eran poucos días. Unha semana. O noso pai quedaba en Santiago atendendo á consulta. Cando miña irmá lle preguntou porque non viña cos nós, respondeunos que non podía deixar ós pacientes e ademais que se non se traballaba, non había cartos para comer.

Nesta tarde de agosto, lonxe de Compostela, agobiado pola insoportable calor, acórdome daquela frase lapidaria que nos repetiu o noso pai e non rechistábamos. Lémbrome daqueles plácidos días do verán nos que a Alameda era o noso e único Paraíso.