O viveiro da Cámara, no ‘Top 4’ da lista Funcas

Santiago. A clasificación de Funcas e a Universidade Rey Juan Carlos persegue ofrecer unha radiografía do emprendemento a nivel nacional e presentar unha guía aos axentes do ecosistema ao identificar as mellores prácticas dos viveiros e aceleradoras. O informe realizouse con información de 88 viveiros e sinala que a presenza destes centros en España (420) é estable sen que a pandemia afectase de forma significativa ao seu funcionamento.

O viveiro da Cámara de Comercio de Santiago ocupa o cuarto lugar nesta lista. Rosa Cardeso, secretaria xeral da entidade, remarcou que o que fai diferenciarse ao vivieiro de empresas da entidade cameral é que “detrás do viveiro hai unha Cámara de Comercio, o que facilita suscribir convenios de colaboración coas entidades e as administracións públicas, tamén formar parte da rede INCYDE, a maior rede de viveiros de toda Europa e por último, exportar o saber facer do viveiro da Cámara coa participación como xestores de emprendemento de outros centros”. A clasificación elaborouse segundo respostas de viveiros de todas as autonomías.

UNIVERSITARIOS. As universidades ven xa aos viveiros como un elemento de competitividade con outras. O que se manifesta no público ao que van dirixidos, a súa especialización e o seu propósito principal.