O Xardín de Julia ya luce la marca de Galicia Calidade

El vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, entregó ayer en Santiago el diploma de certificación de Galicia Calidade al hotel O Xardín de Julia, que pertenece al grupo O Curro Bed&Food. Este nuevo reconocimiento se suma a los dos con los que ya contaba la entidad en el Hotel Pazo de Altamira y el restaurante Curro da Parra. Francisco Conde destacó que esta marca “é sinónimo de confianza e seguridade para o consumidor”. Además, quiso reconocer el esfuerzo y crecimiento del grupo O Curro Bed&Food que, con menos de 10 años de existencia, cuenta con 23 empleados y una facturación de casi un millón de euros. Tal y como apuntó, su dedicación supone un ejemplo de la apuesta “dos emprendedores e empresarios galegos por un turismo de calidade”.

Con O Xardín de Julia se consolidan los establecimientos turísticos gallegos que cuentan con el aval de Galicia Calidade, suponiendo el 35 % del total de empresas acreditadas, que ya suman un total de 143. En la actualidad, el sello está presente en más de 600 productos y servicios. El vicepresidente económico aprovechó también para confiar en que el Xacobeo 2021-2022, “unido á excelencia do sector, sexa unha oportunidade para a reactivación e recuperación do sector turístico, en particular, e da economía galega, en xeral”.