O xerente do Sergas visita o centro de Sarela

REUNIÓN. O xerente do Sergas, José Flores, visitou o centro de Sarela (Asociación de Dano Cerebral de Compostela), onde mantivo unha reunión cunha representación de familias e persoas con DCA, membros da xunta directiva de Sarela e Fegadace e profesionais. Nesta reunión foron as persoas e familias as que expuxeron a súa vivencia persoal para exemplificar os problemas que tiveron principalmente no momento en que reciben a alta hospitalaria. Enrique Martínez, que ten dano cerebral a consecuencia dun ictus, e Amparo Gómez e Jesús Ricoy, nai e pai dunha nena con dano cerebral, destacaron e agradeceron o tratamento médico que recibiron no momento en que se produce a lesión, a pronta resposta asistencial e medios destinados a salvar a vida e minorar as posibles secuelas. Sen embargo quixeron manifestar que na actualidade existen eivas e carencias no sistema no momento en que a persoa é dada de alta no hospital e debe continuar coa rehabilitación. ECG