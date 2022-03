Obradoiro de risoterapia nos CSC da zona rural

Santiago. Dende onte e ata o 4 de maio desenvolverase en varios Centros Socioculturais do rural, o obradoiro de risoterapia Que farta de rir, organizado polas concellerías de Igualdade e de Medio Rural e que está dirixido principalmente ás mulleres que acoden aos CSC do rural de Compostela. O obxectivo que se persegue é que as participantes conecten coa súa nena interior a través de xogos, dinámicas de expresión corporal, danza e técnicas que evocan a risa, así como con técnicas de respiración e relaxación. O obxectivo é brindar ás mulleres que asistan, un espazo onde aprender a coidarse e a empregar o humor como mecanismo de regulación emocional ante diferentes situacións cotiás.

PROGRAMA. Este obradoiro dunha duración de hora e media por sesión forma parte do programa de actividades dirixido ás mulleres que se desenvolven desde 2016 nos centros da zona rural, e que veñen axudando a fortalecer o tecido de redes de apoio entre as mulleres das parroquias e a promover o aumento da participación en todo tipo de actividades.

Os obradoiros desenvolverase ata o vindeiro 4 de maio nos Centros Socioculturais de Lavacolla, Laraño, A Peregrina, Bornais, Figueiras, Sta Cristina de Fecha, Busto, A Gracia, Marantes e Nemenzo. A inscrición levarase a cabo nos propios centros ou a través do correo electrónico a mposeo@santiagodecompostela.gal. REDAC.