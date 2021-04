Obradoiros de papiros, xincanas de enigmas ou escape room chegan a ‘Faraón’

Visitas comentadas en liña, charlas e faladoiros sobre temas como a escrita xeroglífica ou as escavacións arqueolóxicas en Exipto a día de hoxe, obradoiros sobre papiros ou xincanas de enigmas en formato escape room chegan á exposición Faraón, rei de Exipto, no Gaiás. A mostra, cunha media diaria que supera o milleiro de visitantes, terá unha serie de actividades dirixidas a todos os públicos que foron presentadas esta mañá polo secretario xeral de Cultura da Xunta, Anxo M. Lorenzo, a directora xerente da Fundación Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez, e a coordinadora de Institucións en Galicia de Caixabank, María Jesús García Piñeiro.

O programa de actividades arredor da exposición que se despregará nos vindeiros tres meses ofrecerá ao público a posibilidade de descubrir como era a vida no Val do Nilo a través da figura do Faraón, aprender máis sobre as escavacións arqueolóxicas e sobre como os obxectos nos proporcionan información sobre o noso pasado, ou transmitir e recrear a emoción da aventura e do misterio que nos ofrece a civilización exipcia.

A primeira das actividades nas que se poderá participar, xa o próximo sábado 8 de maio, será un webinario de introdución á escrita xeroglífica, conducido polo historiador e exiptólogo compostelán César Guerra, e destinado a achegarse a esta escrita milenaria, entender o seu funcionamento e as claves para descifrala. Precisamente, Guerra colaborou con este xornal cun vídeo didáctico no que presentou os cinco tesouros que oculta a exposición e que poden pasar máis desapercibidos a ollos do público.

Ao longo dos meses de maio e xuño realizaranse tamén diversas charlas e faladoiros, que inclúen unha conferencia da comisaria da mostra –a comisaria do departamento do Antigo Exipto e Sudán do British Museum, Marie Vandenbeush– e dúas mesas redondas que poderán seguirse en liña. A primeira delas convidará a arqueólogas galegas que realizan campañas no Val do Nilo para descubrir as claves das escavacións en Exipto na época actual; mentres que a segunda congregará a arqueólogos de Galicia e Portugal para explicarnos o que estaba a acontecer no noroeste peninsular na época do Antigo Exipto.