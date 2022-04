Obras de abastecemento e saneamento no rural por preto de 266.000 €

Santiago. A Xunta de Goberno, reunida en sesión ordinaria, adxudicou dúas obras de abastecemento e saneamento en Ponte Alvar e nas parroquias de Aríns, Laraño e Sabugueira por un importe global de 265.840,01 euros. Ademais, deu o visto bo a cinco licenzas: para construción dunha nave no Polígono da Sionlla, para demolición e construción de edificio en Pérez Constanti, para unha vivenda unifamiliar e para o acondicionamento e cambio de uso dun local a vivenda. Dos asuntos tratados deu conta en rolda de prensa o alcalde de Santiago.

O executivo local adxudicou dúas obras no rural dentro do POS + da Deputación da Coruña, ambas á empresa Obras y Viales de Galicia SL. En primeiro lugar, as obras para a ampliación da rede de abastecemento na Ponte Alvar (POS+ 2020) por un importe de 130.420,00 euros. Así mesmo, adxudicou o expediente obras de ampliación das redes de abastecemento e saneamento nas parroquias de Aríns, Laraño e Sabugueira (POS+ 2017) por 130.420,00 euros.

Tamén para o rural foi a adxudicación do contrato de subministración, instalación, configuración e posta en marcha de ordenadores de sobremesa e monitores en centros socioculturais por 28.109,51 euros. ECG