Obras de reasfaltado en el próximo cuatrimestre

Pavimentos. La junta de gobierno municipal aprobó en su reunión de ayer el proyecto técnico denominado Rexeneración e reforzo de rodaxe nos viarios municipais 2020, que contará con un presupuesto máximo de licitación de 430.000 euros y un plazo de ejecución previsto de cuatro meses. En esta fase, según explicó el alcalde, se actuará en los siguientes viales: rúa de Bermejo, rúa de Suarribas, rúa de Eslovenia, rúa de Polonia-Rúa de Amio, rúa da Campiña, rúa do Bidueiro, rúa da Granxa do Castiñeiriño, y las rúas Torrente y Ponte da Rocha. Dentro también del apartado de infraestructuras, en la reunión se aprobó asimismo otra partida, en este caso de 449.818 euros, que se destinará a financiar los trabajos incluidos en el expediente denominado Execución das obras de acondicionamento do campo da festa do Castiñeiriño para usos polivalentes, así como el inicio del proceso de licitación a través de un procedimiento abierto. ecg