Obras en Concheiros: o cruce de San Pedro vai estar cortado un mes

TRÁFICO. No marco das obras de mellora da rúa de Concheiros, a partir deste luns, 2 de agosto, é necesario proceder ao corte do tráfico no cruzamento das rúa de San Pedro, Angustia e Cruz de San Pedro por mor da conexión de tubaxes de auga, saneamento e outras canalizacións. Esta nova fase ten unha duración aproximada dun mes e provocará cambios na circulación do entorno. Para acceder ás rúas do Medio, Betanzos e Angustia haberá que entrar dende o nudo de Concheiros subindo pola rúa do Home Santo, polo que se invertirá o sentido de circulación actual da rúa da Angustia. A rúa de San Pedro quedará cortada para toda a circulación a partir do cruzamento coa calzada de San Pedro, por donde discurrirá todo o tráfico que chegue a este punto. En canto á rúa de Concheiros, seguirá como ata o de agora, só residentes e carga e descarga sentido saída; acceso libre dende a rúa das Fraguas; e dende a Costa do Vedor só para residentes. Igualmente, ás rúas das Chufas e Campo do Forno seguirase entrando dende a rúa dos Lagartos e sairase por San Pedro, pero en sentido baixada. O Concello de Santiago prega á cidadanía desculpe as molestias que estas alteracións lles poidan ocasionar. ECG