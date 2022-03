Obras en marcha cun orzamento que se achega aos cinco millóns de euros

Santiago. No que levamos de ano, a concellaría de Obras rematou seis actuacións que contaron cun investimento de 1.177.679,96 euros; e está executando outras sete importantes obras que, en conxunto, contan cun orzamento de adxudicación 4.802.700,72 euros. Delas informou, en rolda de prensa, o concelleiro de Barrios e Obras, Javier Fernández.

O edil destacou que todas elas son unha demanda da veciñanza, “moi necesarias para a cidade”, e pensadas para “uso e desfrute da cidadanía”. “Todas estas actuacións, forman parte do Santiago do século XXI, da Compostela que van herdar os nosos fillos e netos, as futuras xeracións. Contribúen a humanizar a cidade eliminando barreiras arquitectónicas e dándolle prioridade ás persoas”, engadiu. ECG