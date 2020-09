“Obvious Eat se diferencia por las comisiones”

Jose Eyo y David Mirazo son dos empresarios que este lunes por fin estrenaron su app estrella. Se trata de Obvious Eat, un servicio de reparto de comida a domicilio que ya trabaja con 16 restaurantes en toda la ciudad y que se presenta como una alternativa más económica para los hosteleros que sus competidoras del mercado. Eyo explica algunas de las claves de su creación.

Este lunes inaugurasteis la aplicación, ¿cómo fue el primer día?

Estamos contentos con los resultados, el primer día se espera que la aplicación comience a funcionar y, si es posible, que aumente el número de usuarios. Nosotros en las primeras tres horas conseguimos 45 descargas, así que estamos bastante satisfechos.

¿Qué servicio ofrecéis?

Nos encargamos de transportar la comida desde el restaurante hasta tu casa. Desde nuestra aplicación se hace todo, desde seleccionar los platos hasta pagar y después te lo llevamos a casa lo antes posible. De momento actuamos solamente en Santiago y algunos lugares limítrofes. La idea nació aquí y queremos hacer que funcione en esta ciudad.

¿Es un buen lugar para este tipo de negocio?

Creemos que sí. Antes del lanzamiento hicimos una prueba con el establecimiento de mi socio y funcionó muy bien. Pudimos ver que éramos competitivos. Además, hay que tener en cuenta que en Santiago se ha visto un repunte muy importante de este tipo de aplicaciones: es un buen negocio y es algo que los compostelanos están demandando mucho.

¿Qué os diferencia de otras aplicaciones de este estilo, como Glovo o Just Eat?

Lo cierto es que las principales aplicaciones que controlan el sector se quedan con una comisión muy importante de la venta. Glovo se queda con el 35 por ciento del precio del pedido, por ejemplo. Just Eat se queda con el 30, pero luego le cobra el envío al restaurante y al consumidor. Son márgenes enormes que muchos locales no pueden asumir, principalmente porque ellos mismos no cuentan con esas cantidades de beneficio. Nosotros, en cambio, solo nos quedamos con el 10 por ciento del pedido. También a nivel laboral. Nuestros repartidores son trabajadores de la empresa, no contamos con autónomos salvo para momentos especiales en los que hay mucho tráfico. Además, el hecho de ser una aplicación local hace que toda nuestra publicidad esté enfocada hacia nuestros clientes locales y no a grandes cadenas de comida.

¿Cómo afecta eso al consumidor?

No le afecta. De cara al consumidor los precios del envío son muy similares a los de la competencia, el coste depende de la distancia a la que esté el restaurante, como es lógico. De todas formas, hay casos de restaurantes que deciden asumir el coste del envío. Al final al tener un margen tan bajo, muchos pueden permitirse hacerlo.

¿Cuál es su público objetivo?

Nos centramos en personas de entre 17 y 60 años, aunque por nuestra experiencia la mayoría de pedidos los hacen personas de entre 28 y 48 años.

¿Contáis con experiencia en el sector?

Sí, tenemos experiencia pero por separado. Yo desarrollé una app para el negocio de mi socio. El objetivo era enfocar al público hacia su propio sistema para no tener que depender de estas grandes multinacionales y tener más rentabilidad. Después decidimos meternos en este proyecto que mantiene más o menos la misma filosofía.

¿Cuales son vuestros objetivos?

Ahora mismo trabajamos con 16 locales. En un principio pensamos que el objetivo era doblar este número en 12 meses, pero sinceramente creo que va a haber un crecimiento mucho mayor. Confío en contar con 40 restaurantes el próximo año. A finales de diciembre queremos ser la tercera app de este tipo más utilizada de la ciudad, y no creemos que sea un reto excesivamente difícil.