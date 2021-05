Ochenta actuaciones contra la ‘plaga’ de losetas deterioradas

El concejal de Obras, Javier Fernández, presentó ayer el balance de las actuaciones realizadas en reparación del pavimento de aceras en lo que va de año, y las previsiones para los próximos meses. En total, hasta ahora se arreglaron setenta y nueve calles, una parte a través de un contrato con una empresa de mantenimiento, y otras fueron acondicionadas directamente por la Brigada de Vías y Obras. Este servicio, que ha sido reforzado durante el presente mandato, “é unha aposta deste goberno”, que tiene como objetivo realizar trabajos a la mayor brevedad posible en el momento en el que se tiene noticia de alguna incidencia, no solo en lo que se refiere al arreglo de pavimentos, sino también en limpiezas de maleza o problemas en el alumbrado, explicó Fernández.

La gran ventaja del mismo es que puede actuar de forma inmediata, sin tener que esperar a convocar un concurso y adjudicarlo, lo que permite hacer frente a problemas que requieren una solución con carácter inmediato.

En este caso se trata de trabajos que se llevaron a cabo en el enlosado de las aceras, independientemente de los trabajos de rebacheo que se están llevando a cabo en diferentes vías de la ciudad, con fresado y reposición del asfalto, con los que se acaban de completar trece calles de diferentes barrios, y se prevé alcanzar las setenta y dos antes de diciembre.

Según explicó el edil de Obras, las próximas actuaciones se llevarán a cabo en barrios como Sar o Pontepedriña, aunque destacó que esta programación está abierta, en función de las necesidades, los problemas urgentes que puedan ocurrir o el impacto sobre el tráfico que pueda tener la intervención en un punto concreto.

Sobre las aceras, a través de la empresa se acondicionaron un total de 56, que van desde Romero Donallo o Xeneral Pardiñas, hasta Carretas o Diego Bernal. Por su parte, la Brigada llevó a cabo otros veintitrés arreglos, con puntos que van desde Torrente Ballester a las rúas de Betanzos o San Pedro, o la avenida de Vilagarcía. Es decir, que las actuaciones se repartieron tanto por el centro urbano como por los barrios.

Después de varios años en los que las labores de mantenimiento no fueron las adecuadas, el estado de muchas calles había provocado no solo numerosas quejas, sino también abundantes incidentes en forma de caídas que costaron no poco dinero en indemnizaciones a las arcas municipales.

Planificación. Además de estas actuaciones, el departamento de Obras también ha elaborado una planificación para lo que queda de 2021, que incluye toda otra serie de zonas, como la continuación de los trabajos ya realizados en San Lázaro y Vista Alegre, y nuevas actuaciones en puntos como la avenida de Vilagarcía (tramo de Conxo) y García Prieto, y en los barrios de Vite, Castiñeiriño, Fontiñas y Santa Marta. En esta planificación, explicó Fernández, se tienen en cuenta aspectos como el calendario, para procurar realizar las obras en el momento en el que han finalizado su actividad los colegios, para minimizar el impacto. Por ejemplo, en la zona de San Lourenzo, donde también está previsto realizar una intervención en el entorno de los centros escolares, tal y como ha reclamado la comunidad educativa. Todas las actuaciones, destacó, se llevan a cabo en colaboración con el Departamento de Tráfico.

En este sentido, Javier Fernández explicó que la programación no está cerrada, porque en muchos casos es necesario incluir determinadas intervenciones que es necesario realizar en el momento. “Veño de ver un bolardo en mal estado na praza de Galicia cando viña para Raxoi, e haberá que arreglalo esta tarde”, puso como ejemplo ayer el edil de Obras.

Liña verde. Sobre este aspecto, destacó el buen funcionamiento de la Liña Verde, el sistema de avisos a través de la web municipal, por el que los vecinos pueden alertar de cualquier problema. Actualmente el tiempo de respuesta entre la recepción del aviso y la intervención está en menos de siete días desde la alerta, un considerable descenso con respecto a la media de 406 que había en 2018. En total, durante este año, se recibieron 288 alertas de este tipo vía telemática.

Además de lo que son estas aceras reparadas en su integridad, Fernández subrayó que también se hacían trabajos más concretos cuando se recibe el aviso de algún caso de desperfecto parcial en algún elemento de la vías pública.