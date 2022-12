Ocho empresas del Tambre premiadas por su ambición y exitosa labor durante 25 años

A Asociación Área Empresarial do Tambre (AAET) rendeu hoxe homenaxe a oito empresas situadas no polígono industrial que cumpriron vinte e cinco anos como asociadas en 2022 nun acto celebrado no Centro Empresarial do polígono industrial no que se puxo o foco no traballo da Asociación empresarial que contribúe, como actor principal, a mellorar a contorna e abordar con éxito servizos comúns.

Durante a festa do asociado, presentada polo vicepresidente da AAET, Manuel Nieto, e presidido polo presidente da Asociación, José Fernández Alborés, as empresas distinguidas foron: Balado y Torres, Compostelana de Carnes, Grúas Tambre, Radiadores Compos Ordóñez, Redesyl, Rodamientos e Hidráulica Gallega, Rodiauto e Talleres Antonio Vigo.

Ao acto asistiron tamén diversas autoridades, como o vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía da Xunta, Francisco Conde; o alcalde, Xosé Sánchez Bugallo; e o deputado provincial da área de Promoción Económica da Deputación da Coruña, Blas García; ademais doutras figuras locais, tales coma a concelleira de Urbanismo, Mercedes Rosón, e a voceira municipal do BNG, Goretti Sanmartín; así coma os representantes das oito empresas premiadas.

O presidente da Asociación empresarial, Alborés, salientou como, a pesar destes tempos convulsos da actualidade, protagonizados pola invasión de Ucrania, os elevados prezos enerxéticos e unha desbocada inflación; é fundamental a continuidade do traballo dos empresarios que “debemos seguir alerta para crear emprego, riqueza e progreso”.

“Esta unidade de acción perminiunos ser ambiciosos e liderar a creación de Biopolo Sionlla, cuxa inminente inauguración será como un singular agasallo de Reis”, engadiu. Así mesmo, destacou o apoio da Xunta, do Concello de Santiago, da Universidade e da Cámara de Comercio, para conseguir a fortaleza necesaria para que o Biopolo sexa hoxe unha realidade, “feito do que debemos estar orgullosos aínda que procurando o seu desenvolvemento óptimo”.

Pola súa parte, o responsable de Economía, Francisco Conde, trasladou o compromiso da Xunta para seguir traballando xuntos esperando o mellor nesta etapa de transformacións e destacou que tanto os premiados como o resto de empresas do polígono fan do Tambre o pulmón industrial de Santiago, salientando a pegada industrial deste parque empresarial “con preto de 600 empresas que xeran 7.000 empregos directos”. Resaltou tamén a visión da Asociación para seguir captando investimentos cara a este parque empresarial, que desde a Xunta se acompaña, entre outras medidas, coas políticas para facer o solo industrial máis accesible.