Ocho siglos de platería y azabache en el Colexio de Fonseca

arte. O Esplendor do Camiño. Oito séculos de Pratería e Acibeches en Compostela es el título de la exposición que puede contemplarse hasta el 24 de septiembre, en el Salón Artesoado y la Capilla del Colexio de Fonseca, integrada por un centenar de piezas pertenecientes entre los siglos XIII y XX, y que constituye una aproximación a la realidad de estas dos artesanías, cuya historia discurre paralela tanto a la tradición jacobea como a la propia ciudad de Santiago, reflejada en sus plazas y calles más emblemáticas.

Artistas como Fernando Mayer, Manuel Lado, Bernardino Otero, Manuel Bacariza, Enrique Mayer, Marcelino, Ricardo Rivas Mejuto, Jorge Cerdeira O Mozo, Ricardo Martínez, José Noboa o Manuel Dávila se dan cita en esta exposición organizada por la Universidad de Santiago, Ourives de Compostela y el Concello de Santiago, y realizada gracias a los préstamos del propio Concello, de la Xunta de Galicia, a través de la Axencia de Turismo de Galicia y de la Consellería de Cultura, Educación, F.P. y Universidades, y la Deputación Provincial da Coruña.

La selección de las piezas responde a criterios de tipología, representatividad, cronología y autoría. “Pratería e acibeches, salvando a funcionalidade do seu material, comparten con poucas diferenzas, xéneros e tipoloxías” explican sus promotores. “Deste xeito, a mostra propón unha estrutura que separara as obras de carácter relixioso e as de carácter civil. E, dentro de cada unha delas, clasifica as pezas en función dos seus usos. Así, entre as pezas relixiosas, poden atoparse cálices, copóns, cruces parroquiais, relicarios ou rosarios”. t. martín