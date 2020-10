Odisea para rescatar a una gatita atrapada en los bajos de un coche

El polígono de Costa Vella se movilizó el miércoles para ayudar en el rescate de un pequeño gatito que se escondió en los bajos de un coche, probablemente en busca de calor. Las labores se alargaron durante toda la tarde, hasta pasada la medianoche, y en él participaron las asociaciones de protección animal Abeiro, Micos do Barrio y Leo’s Home. Andrea, que colabora con Abeira, fue una de las voluntarias que intentaron ayudar al minino. “Me enteré por la tarde de que había un gatito escondido en un coche, porque me avisó una trabajadora de EL CORREO GALLEGO. Me contó que lo habían visto en el automóvil y varias personas fueron preguntando por las diferentes empresas para saber de quién era el vehículo”, explica Andrea.

Al poco tiempo, la propietaria del automóvil apareció y dijo que ya sabía que estaba allí y que incluso había aparcado antes de tiempo, al escuchar sus maullidos, por temor a hacerle daño. Andrea, habituada a realizar rescates de este tipo, intentó atraer al animal con una lata de sardinas, pero no funcionó. “Es muy efectivo, porque las sardinas huelen mucho y los gatos suelen estar muy hambrientos, pero no hubo suerte”. Después, probaron poniendo maullidos con el móvil, pero el felino continuaba escondido. “Decidimos llamar a Ángela, de Micos do Barrio, y Águeda, de Leo’s Home, que “tienen más experiencia y gestionan colonias felinas”.

Cuando Ángela y Águeda llegaron, junto a la dueña del coche y varios compañeros de trabajo, rodearon el vehículo con una red, colocaron comida y una jaula trampa, pero el pequeño continuaba sin salir. Las horas fueron pasando y a medianoche decidieron que solo se quedaran allí Ángela y Águeda para ver si el gato se tranquilizaba. “Al poco tiempo , al verse solo, bajó a comer dentro de la jaula trampa, y al soltar el cordel lo cogieron”, cuenta Andrea.

Las dos rescatadoras llevaron al minimo a casa de Andrea, donde lo desparasitaron. “Tenía algunas pulgas y garrapatas y estaba muy flaquito”, relata Andrea. Allí descubrieron que era una gata y tuvieron tiempo de pensar en un nombre para ella: Gifi, que es el nombre del negocio donde trabaja la dueña del coche donde se cobijó el animal. Gracias a que tuvo la precaución de parar el vehículo, el gato no sufrió daño alguno. “Estamos muy agradecidos a la conductora, así como a todo el mundo que colaboró en el rescate de la gatita”, dice Andrea.

Ahora, la asociación Abeiro ya trabaja para buscarle un hogar definitivo a la pequeña Gifi, que de momento se recupera en la casa de Andrea, que la acoge temporalmente.

Esta colaboradora de Abeiro explicó que este tipo de rescates son “muy habituales, porque seguimos con las problemáticas de siempre: el abandono y los animales sin esterilizar. La gente no se quiere hacer cargo de las camadas. Este gatito vete a saber de dónde salió”, añade.

De hecho, cuenta que la mayoría de las colonias felinas de la ciudad están formadas por animales abandonados y que a veces se encuentran en ellas gatitos de camadas. “Hace poco en una colonia me encontré a una cachorrita abandonada”, que acogió en casa. Te podría contar miles de historias así”.