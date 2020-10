Ofensiva de Raxoi y San Caetano para recuperar a Isaac y Abraham

Raxoi y San Caetano pondrán en marcha la próxima semana, mano a mano, una ofensiva judicial con el objetivo de recuperar a Abraham e Isaac. El Concello y la Xunta acordaron ayer crear un grupo de trabajo para analizar las últimas evidencias en torno a las estatuas del Pórtico de la Gloria, atribuidas al Maestro Mateo, en posesión de la familia del dictador Francisco Franco; y valorar líneas de acción conjuntas de cara a su recuperación para el dominio público. Lo avanzaron ayer el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; y el conselleiro de Cultura, Educación y Universidad, Román Rodríguez; tras mantener un encuentro en el que abordaron la aparición de nueva documentación sobre estas figuras, declaradas Bien de Interés Cultural por el gobierno gallego.

Los dos mandatarios subrayaron que la constitución de este grupo de trabajo permitirá analizar el material existente y concretar las vías de colaboración entre la Xunta y el consistorio compostelano desde el punto de vista jurídico. Bugallo agradeció la implicación de la Xunta, a quien el Ayuntamiento pidió formalmente la constitución de este grupo de trabajo, e hizo hincapié en la importancia de que las estatuas vuelvan al patrimonio público: “Sería una auténtica vergüenza nacional que no se recuperaran”. No obstante, “nuestro objetivo no es traerlas a donde estaban en los años 40 y 50, en las escaleras del pazo de Raxoi, sino a un lugar donde toda la ciudadanía las pueda disfrutar: el Museo de la Catedral o el de las Peregrinaciones”, indicó Sánchez Bugallo, que anunció que la comisión de trabajo quedará constituida la semana que viene.

Por su parte, el conselleiro de Cultura destacó que el Ejecutivo autonómico “estuvo, está y estará siempre” a disposición del ayuntamiento de Santiago a la hora de defender la protección patrimonial de estas estatuas. Muestra de eso, añadió, fue su declaración como Bien de Interés Cultural en julio del año pasado, lo que supone la mayor figura de protección cultural de Galicia. Román Rodríguez destacó que “estamos, sin duda, ante una buena noticia” que demuestra “la importancia de trabajar codo a codo entre las distintas administraciones” para conseguir acuerdos que resulten beneficiosos para la ciudadanía. Del mismo modo, se mostró convencido de que este grupo de trabajo desarrollará una labor “seria y rigurosa” que permitirá sentar las bases para la recuperación de las estatuas. El mismo contará con el asesoramiento de expertos y especialistas jurídicos e históricos.

Cabe recordar que las estatuas de Abraham e Isaac forman parte de un conjunto de nueve esculturas atribuidas al Maestro Mateo procedentes de la desaparecida portada occidental de la Catedral de Santiago y declaradas Bien de Interés Cultural tras el Consello de la Xunta del pasado 24 de julio de 2019. Esta declaración trae consigo una serie de deberes legales para los propietarios entre las que figura el deber de conservación, acceso, comunicación, el derecho de tanteo y retracto, así como el deber de habilitar un tiempo de visita pública. Las piezas románicas tienen una cronología comprendida entre el año 1188 y el 1211.