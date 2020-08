Oficializadas las ayudas de la Xunta a quienes quieran dedicarse profesionalmente a la hostelería

COCINA. La Xunta oficializó ayer las bases para la concesión de hasta 21 becas destinadas a los alumnos del Centro Superior de Hostelería de Galicia para el próximo curso, con el objetivo de potenciar un sector que gana cada vez más peso en la economía gallega y cuya popularidad crece entre las nuevas generaciones. Así, según se publicó en el Diario Oficial de Galicia, las ayudas consistirán en el descuento de un porcentaje de los precios de la matricula en régimen externo de una determinada titulación. En este sentido, habrá dos tipos de becas. La tipo I ayudará a seis alumnos y aportarán el 80 por ciento de la matrícula; y la tipo II, que involucrará a 15 estudiantes a los que cubrirá el 50 % del coste de la matricula. En este sentido, los beneficiarios serán estudiantes del primer curso del diploma superior en Xestión Hosteleira, o del primer curso del diploma de Gastronomía e Xestión de Cociña.

Los interesados en optar a una de estas ayudas deberán estar nacionalizados en uno de los estados miembros de la Unión Europea, y además no podrán contar con ninguna titulación universitaria del mismo nivel o superior, no podrán tener en vigor una beca o exención del CSHG y la renta de sus familias no podrá pasar los límites establecidos en la resolución de las ayudas.

El plazo de presentación de las solicitudes finalizará el 11 de septiembre y los interesados deberán presentarlas, preferiblemente por vía electrónica, a través del formulario disponible en la sede electrónica de la Xunta.

De esta forma se busca hacer más accesible la educación a todos los jóvenes de la comunidad autónoma, para que, independientemente del nivel adquisitivo de sus familias, cualquiera pueda seguir adelante con su vocación.

Los detalles pueden encontrarse en el DOG y en la web de la Xunta. ECG