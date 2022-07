Ofrendas Regias: Hispaniarvm Patroni (II)

La festividad del 25 de jul IO es una de las tres grandes celebraciones del calendario litúrgico dedicadas a Santiago el Mayor, junto a la del 23 de mayo y 30 de diciembre. La primera recuerda el milagro de la aparición del Apóstol en la legendaria Batalla de Clavijo; y la segunda, la Traslación, rememora el traslado de los restos mortales del Santo desde el Puerto de Jaffa, en Palestina, a Galicia. A su vez, las tres celebraciones se identifican con los tres perfiles de Santiago: La Solemnidad del 25 de Julio con Santiago como Apóstol de Cristo; la Traslación, con Santiago como Peregrino que llega a Compostela; y el Milagro de Clavijo, con Santiago como Caballero al servicio de la Cristiandad. Este artículo pretende, por ello, dar continuidad al publicado en este mismo diario el pasado 23 de mayo, en la festividad de Clavijo, bajo el título de La leyenda de Clavijo: Hispaniarvm Patroni.

Santiago el Mayor, o Iacobi Zebedeii, hermano de San Juan Evangelista e hijo del Zebedeo y Santa Salomé, habría sido un pescador de la región Galilea que formó parte de los doce apóstoles de Jesús. Apodado según la tradición bíblica como “Boanerges”, palabra hebrea que viene a decir “hijo del trueno”, (por su fortaleza, bravura e ímpetu), dedicó buena parte de su vida a predicar por la provincia romana de Hispania, en la que presenció la primera aparición mariana en la ciudad Caesaraugusta. Decía el sabio Menéndez Pelayo que son, precisamente, el Pilar de Zaragoza y la Basílica compostelana los “dos pilares sobre los que se asienta el arco triunfal del catolicismo”.

Santiago fue decapitado en el año 44 en Jerusalén, por orden del Rey Herodes Agripa, siendo el protomártir de los apóstoles. Según cuenta la leyenda sus restos fueron traídos vía marítima desde aquellas tierras de oriente hasta la Gallaecia, por sus discípulos Atanasio y Teodoro, (los cuales pueden verse en la Puerta Santa de la Catedral flanqueando al Apóstol), reposando su sepulcro en una colina llamada Liberum Domun entre los ríos Sar y Sarela.

Si bien en la anterior entrega de este artículo nos referimos a la historia jacobea centrada en el medioevo, especialmente en la trascendencia que tuvo en el proceso de unificación política y social de la Reconquista el descubrimiento de los sagrados restos del Apóstol y su intervención milagrosa en Clavijo, hoy centraré mi disertación en la historia posterior a 1643, y en concreto el fenómeno de las Ofrendas Regias a Santiago que han venido manteniéndose hasta nuestros días.

Con la victoria de Clavijo y el nacimiento del Voto de Santiago se forjará un sólido compromiso entre la Corona y el Apóstol de Compostela. Muchos monarcas han sido trascendentales en el devenir histórico de Santiago, pero, especialmente cuatro de ellos guardan una singular relación con la tradición jacobea: Alfonso II, puesto que fue el primer soberano en peregrinar a Santiago, que cuenta además con una bella estatua frente a la facultad de historia compostelana; Ramiro I, quien comandó las tropas cristianas en Clavijo; Fernando V, ya que fue el primer monarca en ostentar la Gran Maestría de la Orden de Santiago, (puesto que han venido ocupando todos sus sucesores hasta la actualidad); y Felipe IV. Aunque este “austria menor” es, a mi modo de ver, injustamente recordado por la historiografía contemporánea, a él le debemos la institucionalización del Voto de Santiago en 1643 como Fiesta Nacional, y la tradición de las Ofrendas Regias.

La Solemnidad del 25 de Julio es el día de Santiago, sin embargo, la pluralidad onomástica de este nombre es tan amplia y variada que merece la pena dedicar unas breves líneas explicando su evolución. La génesis del apelativo parece ser la del nombre hebreo Yaakov, del que, tras el proceso de latinización, nacería Iacobi.

La descomposición del latín vulgar en el Alto medioevo provocaría el origen de dos nuevas variantes en los reinos hispánicos: Jacob, (base de los actuales nombres Jacobo o Xacobe) y Iaco (del que derivan Yago o Iago). En la zona del levante peninsular se extiende la variante Jacme, presente en nuestros días como Jaime, Xaime o Jaume.

Durante la Reconquista, tras el milagro de la Batalla de Clavijo, los cristianos comienzan a encomendarse al santo protector, gritando antes de cada batalla el nombre de Sanct Iacob, con los años concentrado en Santiago, que sigue siendo la variante principal y más común. Posteriormente, fruto de la abreviatura del anterior, aparecen las más recientes formas de Tiago y Diego. Por no hablar, finalmente, de las multitudes de fórmulas existentes en el resto de lenguas europeas: Jacques, para los galos, o James, en el idioma de Shakespeare.

No obstante, el proceso de nombramiento de Santiago el Mayor como Patrono de las Españas y del Reino de Galicia no fue en absoluto tarea sencilla. No debemos dejar pasar por alto que, a mediados del XVII, Europa se batía en el campo de batalla entre los fieles leales a Roma y los reformados del norte. En un intento de aportar fortaleza a la Monarquía Hispánica, principal baluarte del catolicismo en aquel tiempo, el Papa Urbano VIII declaró a Santiago como “único y singular” Patrono de España, cumpliendo así el deseo mayoritario del pueblo y su sentir fervoroso hacia el Apóstol, que únicamente se había visto ligeramente aminorado por los defensores de Santa Teresa de Jesús.

Don Francisco de Quevedo y Villegas, el eximio poeta del siglo de oro de las letras hispánicas, quien además era Caballero de la Orden de Santiago (como puede verse en la Cruz flordelisada de gules que porta en su célebre retrato), jugó un papel fundamental en el proceso de nombramiento como Patrón. Al autor del Buscón se le atribuye la siguiente frase en una epístola dirigida a Felipe IV: “Dios hizo a Santiago Patrón de España, que no existía entonces, para que cuando llegue el día pudiera interceder por ella y volverla otra vez a la vida con su doctrina y con su espada”.

El gran Felipe IV, de quien con la perspectiva de hoy podemos sin duda afirmar lo que tanto hizo por Santiago, no pisó sin embargo la ciudad compostelana en su reinado, a diferencia de su abuelo Felipe II, su bisabuelo Carlos I y su tatarabuelo Felipe I, quienes sí llegaron a visitar al Santo personalmente, normalmente en viajes de paso hacia Coruña con el propósito de embarcarse. Desde 1643 numerosos fueron los delegados regios que representaron al Monarca en las Ofrendas de mil escudos de oro anuales cada 25 de julio.

Un par de años más aguardaron los santiagueses para contemplar la presencia real en Santiago, con la visita de la Reina consorte Doña Mariana de Neoburgo, segunda esposa de Carlos II. Su visita a la capital gallega en 1690 trajo consigo numerosos festejos y celebraciones. Entrado el siglo XVIII, con el cambio de dinastía, la estancia de los monarcas en Santiago se redujo por completo, ya que ningún soberano de la casa de Borbón en dicho siglo realizó la Ofrenda personalmente. Aun así, y pese a su política regalista, los borbones mantuvieron la aportación de mil quinientos ducados de la época cada 25 de julio.

Hubo que esperar hasta el turbulento siglo XIX, ya con la dinastía liberal plenamente asentada en el trono, para una nueva visita regia a la ciudad de Santiago. En el año 1858 Isabel II, junto a su esposo Don Francisco de Asís de Borbón y el Duque de Tetuán, Leopoldo O´Donell, quien por aquel entonces era Presidente del Consejo de Ministros, acudieron a la tumba del Apóstol.

Alfonso XII realizó personalmente la Ofrenda Regia el 25 de julio de 1877, pronunciando las siguientes palabras ante el Sepulcro de Santiago: “Santo Apóstol, desde los más remotos tiempos de la católica Monarquía española fue piadosa costumbre de mis piadosos progenitores venir a esta Basílica a tributar homenaje y veneración a vuestro Sagrado Cuerpo... así lo hicieron muchos Reyes de España, y el primero de ellos Don Alfonso II... me cabe la honra de restablecer esta piadosa costumbre, cumpliendo con el deber impuesto por Don Felipe IV para sí y sus sucesores”.

Alfonso XIII visitaría también Compostela, en 1904, para realizar la Ofrenda Regia al Apóstol acompañado del Presidente del Consejo de Ministros Don Eugenio Montero Ríos, ilustre santiagués. En sus palabras al Santo el monarca remarcó el deseo de protección del Apóstol: “Os ruego prosigáis dispensando vuestra poderosa protección a mi muy amada España, que le otorguéis reposo y concordia, fe en la grandeza de sus futuros destinos, y el ánimo necesario para con labor constante llegar a la pronta y permanente realización de todos ellos”. El monarca volvería tan sólo cinco años después, en 1909, coincidiendo con la Exposición Regional Gallega, junto al Presidente Don Antonio Maura, y de nuevo invocaría al Apóstol en la Ofrenda del 25 de julio.

Pese a que el Voto de Santiago, en su sentido de estricta ofrenda económica de la nación al Santo Apóstol, fue abolido por la legislación liberal de la Cortes de Cádiz, el compromiso de la Corona con Santiago se mantuvo durante los siglos XIX y XX. La Ofrenda simbólica que se ha venido realizando hasta nuestros días, y que fue renovada por Felipe VI este 25 de julio, es buena prueba de la importancia de esta fecha para la ciudad de Santiago, para el Reino de Galicia, para la Nación española y para el conjunto de la Universitas Christiana, ese ideal de Cristiandad Universal ideado por el Emperador Carlos V, que tiene a Santiago como destino eterno de todo peregrino.