‘Olladas máxicas’ para nenos no Gaiás

A Cidade da Cultura pon en marcha este mes “Olladas máxicas no Gaiás”, unha nova actividade pensada para facilitar ás familias a conciliación nas semanas previas ao comezo do curso escolar, cando a oferta para nenas e nenos é máis reducida. Durante as mañás, dende o 29 de agosto e ata o 9 de setembro, o Museo Centro Gaiás acollerá este campamento urbano deseñado para que a rapazada poida explorar a arte, a música, a maxia e o deporte desde perspectivas que fomenten valores coma a solidariedade e a igualdade.

Con esta nova actividade, a Cidade da Cultura afonda na súa liña de programación familiar cunha proposta que atende ás necesidades de conciliación de nais e pais de maneira transversal, contribuíndo ao desenvolvemento dun sistema integral de coidados que promove a corresponsabilidade entre homes e mulleres.

A iniciativa forma parte do Plan Corresponsables, posto en marcha pola Xunta de Galicia a través dun convenio de colaboración entre as consellerías de Cultura, Educación, FP e Universidades e de Promoción do Emprego e Igualdade, para ofrecer novas alternativas de conciliación nas bibliotecas, arquivos e museos de xestión autonómica.

Arte, maxia e experimentación. “Olladas máxicas no Gaiás” inclúe un variado programa de actividades dirixidas a nenas e nenos entre os 4 e os 14 anos de idade. Haberá xincanas, obradoiros de creación de xogos e contos, de experimentación con cores, formas e volumes, rutas mitolóxicas e ata un espectáculo de maxia que realizarán os propios nenos, coas técnicas de ilusionismo que aprenderán no campamento e coas mesmas que poderán logo fascinar na casa ás súas familias.

Ademais, ao tempo que aprenden a investigar obras de arte, cancións e películas, poderán descubrir as mulleres que foron e seguen sendo referentes no campo artístico, deportivo ou científico, entre outros.

planificación. O campamento organízase en dúas quendas, segundo tramos de idades: a primeira, do 29 de agosto ao 2 de setembro, será para pequenos de 4 a 8 anos. Na segunda, do 5 ao 9 de setembro, poderá participar a rapazada de 9 a 14 anos. As actividades desenvolveranse na Cidade da Cultura, dende as 10.00 ata as 15.00 horas, de luns a venres, e haberá tamén un servizo para os máis madrugadores, baixo demanda, desde as oito da mañá.

As prazas para “Olladas máxicas no Gaiás” pódense reservar a través da web Ataquilla, a un prezo de 15 euros por persoa.

Plan Corresponsables Galicia. En total, ao abeiro do Plan Corresponsables promovido pola Xunta, desenvolveranse preto de 40 accións con máis de 1.300 prazas ata o mes de decembro. O programa inclúe campamentos e obradoiros relacionados co ámbito cultural, actividades de animación á lectura e de reforzo educativo, entre outras, todas elas prestadas por persoal cualificado. Ademais das actividades programadas na Cidade da Cultura, o plan estende o seu ámbito de actuación ás bibliotecas públicas Miguel González Garcés da Coruña, de Lugo, Nós de Ourense, Antonio Odriozola de Pontevedra, Juan Compañel de Vigo e Ánxel Casal de Santiago; os arquivos do Reino de Galicia na Coruña, Histórico Provincial de Ourense e Histórico Provincial de Pontevedra, e os museos do Castro de Viladonga, de Belas Artes da Coruña e Etnolóxico de Ribadavia.