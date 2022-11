Once películas más en Cineuropa después de premiar a Lois Patiño

El Festival Cineuropa entregó este fin de semana dos de sus premios, primero a Ana Belén el sábado, y ayer, al gallego Lois Patiño, también en el Teatro Principal de Santiago y recibiendo sendas ovaciones del público. Además, durante la pasada jornada se proyectaron una docena de películas, dos de ellas del galardonado. Se repartieron entre el propio Teatro Principal, el Salón Teatro, Multicines Compostela y el Auditorio de Galicia.

LOIS PATIÑO. La Berlinale, Clermont-Ferrand, el Festival de Cine de Sevilla, el FICUNAM, Locarno, Rotterdam, Toronto, IndieLisboa, Jihlava o Mar del Plata son algunos de los festivales ya conocidos por el gallego. Figura fundamental del movimiento Novo Cinema Galego y constante procurador de imágenes y sensaciones —de poesía auodivisual—, Patiño recibió el premio al mejor director emergente en el Festival de Locarno 2013 con su primer largometraje, Costa da morte; que obtuvo otros 15 premios en festivales como Jeonju IFF (Corea del Sur), FICUNAM (México D.F.), Festival di Popoli (Italia), Valdivia IFF (Chile) o en el Festival Europeo de Sevilla. Con Montaña en sombra fue también distinguido en el Festival de Oberhausen (Alemania), en Clermont-Ferrand (Francia), en el Bucharest Experimental IFF de Rumanía o en el FIDOCS de Chile, entre otros.

“La labor de programación de un festival no consiste solo en escolmar el mejor cine del presente, sino en desvelar el del futuro”, señalan desde el festival. Cuando en el 2010 Cineuropa puso el foco en Lois Patiño, se hizo “un genuino acto de fe en su acepción más noble”, la de la creencia absoluta en alguien. “Una confianza no irracional, sino basada en argumentos incontestables. Para empezar, la curiosidad ilimitada del cineasta, siempre dispuesto a aprender más, a mirar más, a mirar mejor. Su honda voluntad para la experimentación, entendida como una disposición lúdica al ensayo y el error, a probar cosas diferentes hasta que salgan bien, a crecer en cada mutación. O su afán por la cultura y el conocimiento, con la convicción de que el buen cine se alimenta también de buenas bibliotecas y buenos museos”. No debe resultar inesperado, entonces, que aquel cerebro efervescente fuera además quien avistó de manera más perspicaz lo que estaba aconteciendo en esa altura en nuestro país, quien asumió, con más claridad, la revolución del que demos en llamar “nuevo cine gallego”, una etiqueta que él aceptó con entusiasmo.