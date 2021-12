Once positivos tras una cena de 120 médicos residentes del CHUS

El área sanitaria de Santiago de Compostela y O Barbanza confirmó ayer que once profesionales sanitarios fueron diagnosticados como positivos en covid-19 en las últimas horas. El origen de los contagios estaría vinculado con una cena reciente en la que participaron unos 120 médicos residentes del área compostelana. Fuentes consultadas ratificaron que ayer, a la hora de cierre de esta edición, había un total de once casos positivos y que a lo largo de la jornada de ayer se realizó un cribado a todos los participantes en la fiesta cuyos resultados se conocerán hoy mismo.

De hecho, el cribado fue más amplio, y la convocatoria se ha lanzado para más de 300 especialistas en formación de los distintos servicios. El objetivo es que el resultado de la PCR permita determinar si hay más contagios de participantes en esa cena o de contactos posteriores.

Por otro lado, fuentes sanitarias subrayaron que la dirección del área no tenía conocimiento de esta celebración. De hecho, recordaron que este tipo de cenas contravienen las recomendaciones dadas expresamente al personal de los servicios sanitarios en el marco de la pandemia y, en concreto, de la tendencia que registra la Comunidad en las últimas semanas.

Tras constatar la existencia de este brote, el departamento de Medicina Preventiva ha remitido un escrito a 50 jefes de servicio en el que se insta a abordar con sus equipos la necesidad de actuar con responsabilidad dada la situación y el propio papel de ejemplo de los sanitarios, además de subrayar que el impacto, si la evolución de la covid-19 es negativa, recaerá en la sanidad. Así, desde Medicina Preventiva se hizo llegar a las jefaturas de servicio un decálogo que conoce y respalda la gerencia del CHUS, al frente de la cual se encuentra Eloíña Núñez.

El documento es claro, y con respecto a este tipo de fiestas subraya que “infrinxir as normas non é unha opción: evitade xuntanzas e paparotas”. Entre otras de las recomendaciones frente a la pandemia, se recoge que “permítense adornos con material limpo, en pequena cantidade e preferiblemente colgados, para facilitar a limpeza”. Asimismo, se señala que “en espazos pechados, nestas datas de festas con sentidiño, debemos aplicar a prudencia. Cantar non é recomendable pero podemos deleitarnos con música de panxoliñas”.

Medicina Preventiva insta al personal sanitario a “non deixar de aplicar os criterios preventivos: distancia social, máscara, ventilación e hixiene de mans”. Asimismo, en cuanto a la visita al hospital Clínico de los Reyes Magos y Papá Noel, anima a aplicar o sentidiño para non ter que arrepentirmos”.

Por otro lado, se recuerda que el personal sanitario debe “dar exemplo, no ámbito persoal e laboral, debe ser a nosa misión como profesionais da saúde”. También se indica que en caso de síntomas, “é preciso contactar axiña con Medicina Preventiva, porque máis vale previr”. Y también se insta a “manter a distancia para gozar de moitas festas”.

Fuentes sanitarias con las que pudo hablar este periódico a última hora de ayer reprocharon a los jóvenes sanitarios su comportamiento. “¡Qué ejemplo estamos dado a la sociedad! ¡Cómo podemos exigir a los ciudadanos que respeten las recomendaciones cuando nosotros no damos ejemplo!”, sentenciaba ayer un veterano facultativo tras conocer lo sucedido. Lo cierto es que la noticia del brote entre los residentes puso en alerta máxima al área sanitaria de Santiago, donde se han activado todos los protocolos establecidos para controlar el foco y evitar la propagación de contagios.

La noticia trascendió el mismo día que se supo de la detección de un macro brote entre 28 profesionales sanitarios del Hospital Severo Ochoa, ubicado en el municipio de Leganés, Madrid. Todos los sanitarios infectados ya están guardando la cuarentena pertinente en sus respectivos domicilios y deberán permanecer en aislamiento hasta que una prueba notifique el fin del contagio.