Operación Peleteiro: Bugallo se mantiene firme en la opción 4

La Comisión mixta del Peleteiro mantuvo ayer una reunión de trabajo presidida por el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, en la que también estuvieron presentes la concejala de Urbanismo, Mercedes Rosón; representantes de los grupos municipales, de las asociaciones que forman parte de la misma y técnicos municipales.

En el encuentro, el regidor municipal presentó el informe subscrito por el jefe de Planeamento y por la responsable de sección de esta unidad, que “é coincidente co informe que anticipaba a Xunta de Galicia, concretamente a Consellería de Medio Ambiente, relativo ás diferentes opcións”, indicó Sánchez Bugallo, que añadió que “nese informe se valora a proposta catro como a que “encaixa mellor dentro do Ensanche e ofrece máis posibilidades tanto dende o punto de vista do soleamento como de funcionalidade da praza, así como do aparcamento”.

“Na opción 4”, apuntó el alcalde, “prevese unha entrada desde República Arxentina de 13 metros de ancho, máis que Alfredo Brañas, e logo ábrese a San Pedro de Mezonzo cunha amplitude de 49 metros”. En la 5, señaló, “ábrese unha praza de 30 metros cara República Arxentina e unha saída de sete metros de anchura cara a San Pedro de Mezonzo”.

La documentación presentada ayer “facilitóuselle a todos os grupos e ás asociacións”. La comisión volverá a reunirse el próximo 19 de abril, encuentro en el que también estará presente la empresa propietaria de la parcela.

En este sentido, Sánchez Bugallo espera poder “avanzar cara unha solución” teniendo en cuenta los pasos a seguir: “O seguinte sería someter o proxecto a aprobación inicial; a continuación, sairía a exposición pública por espazo de dous meses, tempo no que todos poden formular alegacións e propostas que terían que ser informadas e resoltas para a aprobación provisional”, describió el alcalde.

Una vez finalizada esa fase “corresponderíalle emitir informe preceptivo e vinculante á Xunta para a posterior aprobación definitiva”. “Atopámonos nunha fase previa na que estamos ao borde de poder dar o primeiro paso dende o punto de vista administrativo, que sería a aprobación inicial, pero ata a definitiva aínda nos quedarían aproximadamente nove meses, se todo vai ben”, destacó Sánchez Bugallo.