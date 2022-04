Operativas desde mañá as novas paradas de bus

Santiago. A partir de mañá entran en funcionamento as seguintes paradas de autobús urbano: parada 87, na avenida Rodríguez de Viguri (cruce Monte dos Postes, á altura do aparcadoiro de Altiboia), operativa para as liñas 9, 13, C2, C5 e C11, todas circulando cara o centro da cidade. E tamén a parada 128, na rúa Berlín (centro sociocultural), que recuperará o seu emprazamento habitual na rúa de Berlín, antes de que os autobuses continúen pola rúa de Viena. Aquí paran as liñas 9, C2, C5 e C11 tamén en sentido centro. Destas modificacións informou esta fin de semana o Concello nun comunicado para facer chegas as novidades a toda a cidadanía. ECG