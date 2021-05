Operativo especial para cobijar e los sin techo con temporales o temperaturas inferiores a cuatro grados

El nuevo servicio para emergencias sociales que desde ayer funciona en Compostela a través de la Cruz Roja y la colaboración de la Diputación Provincial, además de atender en el momento cualquier contingencia que requiera una solución inmediata, también prestará una atención especial a las personas que carecen de un domicilio donde refugiarse. Una situación preocupante en circunstancias normales, que pueden llegar a adquirir un carácter muy grave en el caso de condiciones climatológicas adversas. O de circunstancias como la pandemia, que durante el período de confinamiento obligó a buscar un cobijo a estas personas, en este caso, en el albergue del Seminario Menor, ante la prohibición de salir a la calle.

También se pusieron en marcha campañas especiales con ocasión de olas de frío o temporales, para facilitar su acogida en las instituciones existentes, como el albergue de Xóán XXIII o en otros locales habilitados. Para ello, el Departamento de Políticas Sociais, como explicaba ayer la concejala Mila Castro, dispone de personal especializado, y todas las semanas se realizan dos rondas para conocer la situación de estas personas, facilitarles los productos de primera necesidad y atender las demandas urgentes, lo que permite conocer su número, actualmente en torno a una decena, y saber a quién atender en caso de que se registren fenómenos meteorológicos adversos.

El nuevo servicio permitirá incrementar este número de inspecciones de dos a tres semanales, y hacer un seguimiento más directo de la problemática. De hecho, según se explicó en su presentación, se establecerá un protocolo para el resguardo bajo cubierto de esas personas cuando se den una serie de circunstancias, como que el termómetro descienda de cuatro grados, se anuncie un temporal o la presencia de lluvias fuertes, o incluso vientos a una velocidad superior a los 80 kilómetros por hora que pueda provocar desperfectos. También, por supuesto, cuando se registren temperaturas excesivamente elevadas y pueda haber riesgo de golpes de calor. En ese momento, y conociendo el censo y las zonas por donde suelen estar estas personas, se procederá a su alojamiento en espacios adecuados.

Se trata de una situación compleja, porque muchas de estas personas rechazan la posibilidad de ingresar en una institución, y prefieren no depender de horarios, a pesar de los numerosos inconvenientes de vivir en la calle o, en algunos casos, en viviendas en ruinas o abandonadas, aunque no reúnan condiciones de habitabilidad y apenas ofrezcan refugio. En algunos casos se trata de ciudadanos que han perdido su empleo y no disponen de familiares o amigos que les puedan ayudar, pero en otros muchos de personas desarraigadas o con algún tipo de adición, cuya integración resulta difícil a pesar de las ofertas de apoyo que reciben a través de la intervención de los servicios municipales. Por ello, además del apoyo material y humano, se han buscado también otras fórmulas, como la oferta de una plaza pisos tutelados, en los que tras el confinamiento se consiguió alojar a unas quince personas.

La crisis provocada por la covid ha supuesto un considerable incremento de las demandas de atención, debido a que muchas personas han perdido su puesto de trabajo o han visto descender de forma drástica sus ingresos, al tiempo que han limitado también la capacidad de atención debido a las limitaciones de aforo, en el caso de los albergues, o la necesidad de solicitar cita previa en el caso de los servicios de atención.