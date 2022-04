Santiago. La nueva plataforma logística de Santiago, un proyecto ambicioso que dará un vuelco al transporte de mercancías de la capital gallega, ha encontrado la oposición directa de los vecinos de Mallou, unos residentes que se niegan a aceptar que el futuro centro logístico se sitúe en su barrio.

En este sentido, la Asociación Vecinal Casa Agraria sacó ayer un comunicado en el que expresaron la negativa, por unanimidad, de los habitantes de esta área de la ciudad por diversos motivos, entre los que se encuentran “o paso do Camiño Inglés, a zona urbana, o incremento do tráfico pesado no barrio, os ruidos nocturnos...”.

En base a esta postura reiteran que no es la ubicación apropiada dada la cercanía de las viviendas actuales, así como al suelo urbanizable sud-1, que en el algún momento se pondrá en marcha en este punto de la ciudad.

Asimismo, también critican la falta de diálogo de la administración local a la hora de escoger la parcela localizada en Meixonfrío, de 12.000 metros cuadrados de superficie.

“Esta asociación de veciños dende o ano 2014 leva reclamando que esa parcela municipal se acondicione para usos múltiples, tales como instalacións deportivas, de lecer, parque infantil, zona verde, aparcadoiro disuasorio e campo da festa”, señalan.

Precisamente por esta petición del barrio, el grupo municipal del BNG destacó la moción aprobada en el Pleno para el empleo del citado terreno para los usos que pedían los vecinos. “O PSOE abstívose nesa moción, como as máis de cen abstencións que leva neste mandato, cando a iniciativa foi aprobada pola maioría dos grupos da Corporación; mais logo decidiu instalar aí a Plataforma loxística de Mallou e facer todos os trámites necesarios sen falar coa veciñanza”, expuso la portavoz del Bloque, Goretti Sanmartín.

Por ello, entiende la oposición de los residentes “polo ruído e contaminación que vai xerar este centro de transporte, cando propoñen que sexa unha zona de lecer e de esparexemento”, puntualizando, eso sí, que esta postura es independiente de la necesidad o no que tiene Compostela de una dotación de estas características, ya que reducirá el tráfico rodado y la contaminación en el casco histórico. ecg