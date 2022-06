Os avogados distinguen á Cruz Vermella, Jesús Maroño e Juan J. Martín

Santiago. O Colexio de Avogados de Santiago celebra de novo o venres 10 de xuño a súa festividade de San Raimundo de Peñafort. “Despois de dous anos de parón obrigado pola pandemia de coronavirus, será unha xornada especial para reunirnos de novo, a gran cita anual para todos os colexiados e colexiadas”, asegura o decano, Francisco Rabuñal. Despois da misa en lembranza dos avogados e avogadas finadas, o acto central será no Salón Nobre do Pazo de Fonseca ás 19.00 horas, coa presenza de máis de 300 persoas e numerosas autoridades dos ámbitos político, xurídico e social.

O XII Premio de Dereitos Humanos será para Cruz Vermella (delegación de Santiago). Haberá tamén unha entrega de diplomas aos letrados e letradas que cumpren 25 anos de exercicio profesional, e do diploma e insignia de ouro aos letrados e letradas que cumpren 40 anos de exercicio profesional.

Un dos momentos máis emotivos será a entrega dunha placa conmemorativa a Jesús Maroño Barreiro, en recoñecemento aos seus máis de 60 anos de exercicio profesional. O acto se pechará coa xura ou promesa de novos letrados e letradas, e cun recoñecemento a Juan José Martín Álvarez, exdirector xeral de Xustiza. Posteriormente, servirase un viño de honra no claustro do Pazo de Fonseca e a xornada rematará coa tradicional cea-baile no Gran Hotel Los Abetos.