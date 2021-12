Os Beatles abren a axenda de Nadal no Cineclube

‘LET It Be’. O Cineclube de Compostela inicia hoxe a súa programación de decembro, e faino cun clásico do documental musical: Let It Be. Neste filme recóllese o traballo dos Beatles na composición do que sería o seu derradeiro disco de estudio e tamén a súa famosa actuación na azotea do edificio de Apple Corps, que sería a derradeira do grupo. O director Michael Lindsay-Hogg rexistrou ese proceso cun enfoque próximo ao do cinema directo, capturando os feitos e procurando a mínima intervención sobre eles, sen entrevistas nin comentario. A sesión terá lugar no CS O Pichel, a partir das 21.30 horas. A capacidade máxima da sesión é de 30 prazas, que se adxudicarán por orde de chegada. ECG