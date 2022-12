Os bombeiros combatiron as chamas dun almacén de cría de pombas que ardeu na Granxa de San Lázaro

SUCESOS. A primeira hora da tarde de onte, o Servizo de Extinción de Incendios de Santiago tivo que acudir ás inmediacións da Granxa de San Lázaro para sofocar as chamas dunha nave dedicada á cría de pombas. Pese a que o incendio causou importantes danos materiais no edificio, cuxa estrutura está composta maiormente de madeira, afortunadamente non houbo que lamentar feridos.

En torno ás 16.00 horas da xornada de onte, o Corpo de Bombeiros de Compostela daba resposta a un aviso que lle trasladara o Servizo de Urxencias 112 despois de que varios particulares deran parte dun foco activo nunha nave na Granxa de San Lázaro, situada tra-lo Hotel Santiago Apóstol. O edificio en cuestión tratábase dun pombar no que, chegados os bombeiros, estes confirmaron que entre 50 e 60 metros cadrados da súa superficie víronse afectados. Así o relataron fontes do Corpo en conversa con este medio, engadindo que comezaron a súa actuación coas mangueiras dende o extremo do solar e avanzando conforme combatían as chamas. Acudiu unha dotación de tres vehículos e oito bombeiros, e empregáronse uns 5.000 litros de auga para a extinción do lume que, por fortuna, non plantexou problemas maiores e tampouco involucrou a persoas nin animais -estes últimos, en tanto que xa se atopaban no interior das edificacións anexas no momento da orixe do foco-.

Con todo, o lume si provocou considerables danos materiais (principalmente, maquinaria almacenada) e na integridade do edificio, especialmente nas súas vigas de soporte, propagándose a causa da inflamabilidade dos materiais que alí se atopaban; maiormente, palla e madeira. P.B.