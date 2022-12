Os datos demostran a evolución positiva do emprego en Santiago

Santiago. Na última xuntaza do Consello Económico e Social deuse conta dos avances na Axenda Urbana 2030 e informouse sobre o comportamento do mercado laboral en Santiago, que segundo o investigador e profesor da USC Melchor Fernández presenta unha tendencia positiva en indicadores como reducción do desemprego, e diminución das fendas de empregabilidade por idade e por sexo, onde tamén se está reducindo a brecha salarial entre homes e mulleres.

No encontro, Melchor Fernández Fernández informou sobre os resultados do informe de situación do mercado laboral en Santiago. Destacou o feito diferencial do mercado de traballo. A carga poboacional diaria por traballo en Compostela supón entre un 7-10% da poboación censada (moi superior á carga por turismo ou por estudos); e é a maior das cidades galegas.

Santiago conta cun 64% máis de empregos que o seu número de residentes ocupados. Segundo os datos aportados, en xuño de 2022 había en Compostela 40.090 ocupados residentes; e 67.911 afiliados con cotización. Isto significa que cada día entran na cidade 27.821 traballadores procedentes doutros municipios; a maior parte deles de Ames, Brión e Teo. Estes datos tamén reflicten unha evolución positiva do emprego en Compostela, cun incremento de persoas afiliadas á Seguridade Social. O municipio pasou de case 39.000 persoas afiliadas en marzo de 2019 a máis de 40.000 en xuño de 2022.

A evolución tamén é favorable na franxa de idade maior de 60 anos, onde Compostela presenta un comportamento mellor que a media galega. En 2015 representaban case un 8% da poboación e Galicia e un 9,8%, aproximadamente, en Santiago. En decembro de 2021, esa porcentaxe era do 10,4% na comunidade; e de, aproximadamente un 12,8% por cento en Compostela. Por outra banda, a fenda tanto salarial como de emprego está reducíndose. rEDACCIÓN