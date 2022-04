Os escaparates do Ensanche terán outra cor co comezo de ‘Pasearte’

Intervencións artísticas de Rosendo Cid, Olmo Blanco e David Planas abren hoxe a programación de arte ao vivo de Pasearte, a Mostra de Arte Contemporánea nos escaparates do Ensanche de Santiago. Os artistas crearán en directo e á vista do público obras pensadas especificamente para as vidreiras comerciais nas que se integran, permitindo a veciños e visitantes coñecer de primeira man o proceso creativo. Pasearte, que abriu o pasado venres, conta co apoio da Xunta, da Deputación da Coruña e do Concello de Santiago.

Rosendo Cid comezará o seu traballo ás 12 horas no Real Aeroclub de Santiago (rúa Xeneral Pardiñas, 34), e Olmo Blanco arrancará a mesma hora na vidreira de Lakú (rúa Xeneral Pardiñas, 21). Xa pola tarde, ás 17 horas, David Planas iniciará o seuu traballo en Quatrium (rúa Xeneral Pardiñas, 10-16).

Medio centro de comercios do Ensanche de Compostela participan este ano na cuarta edición de Pasearte, que retorna despois de dous anos adiada pola pandemia. Deste xeito, Santiago Centro, Área Comercial volve apostar pola arte e a cultura desta vez en primavera, animando a veciños e visitantes a pasear pola zona nova coñecendo o traballo de artistas e galeristas e a mellor oferta comercial da cidade. Talleres para familias, visitas guiadas e intervencións artísticas en vivo complementan a programación dunha cita que se consolida no calendario cultural galego.

Pasearte é unha mostra que busca achegar á cidadanía o traballo de artistas e galeristas, ao tempo que atrae ao público ao Ensanche e dinamiza o tecido cultural da capital galega. O comisario da mostra é Javier Blanco Lado, encargado de integrar as obras de arte nos escaparates, en colaboración con establecementos e galerías. Nesta edición son unhas 50 as obras que se amosan, creadas por outros tantos artistas de primeiro nivel e emerxentes. Entre eles atópanse nomes moi coñecidos como Din Matamoro, Xosé Freixanes, Antonio Murado, Julia Huete ou Pierre Loiuis Geldenhuys.

OBRADOIROS E VISITAS GUIADAS. En paralelo á exposición de obras levarase a cabo unha programación transversal con obradoiros familiares que se celebrarán nas mañás dos sábados do mes de abril nunha carpa instalada na Praza Roxa. Tamén se realizarán visitas guiadas á exposición, para coñecer da man do comisario e dos artistas o contido e significado das obras.