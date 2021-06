Os futuros avogados celebran en Fonseca a súa adiada despedida

A Escola de Práctica Xurídica de Santiago celebra mañá un acto institucional para despedir ás dúas últimas promocións do Máster Universitario en Avogacía, cuxos actos de graduación tiveron que suspenderse por mor da pandemia da pandemia sanitaria. Por iso, este ano xuntaranse tanto a promoción deste curso coma os compañeiros do anterior. O solemne acto será ás 12:00 horas no Salón Nobre do Pazo de Fonseca e no mesmo recoñecerase tamén a destacados profesionais a importante colaboración e apoio que prestaron á Escola. Trátase de Miguel Ángel Cadenas, ex presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia; José Luis Seoane Spiegelberg, ex presidente da Audiencia Provincial da Coruña e actual maxistrado do Tribunal Supremo; Álvaro García Ortiz, ex Fiscal da Fiscalía de Santiago e actual Fiscal de Sala do Tribunal Supremo e número dous da Fiscalía Xeral del Estado; Félix García García, ex comisario-xefe da Comisaría do CNP de Santiago; e Juan Cástor Vázquez (actual comisario-xefe da Comisaría do CNP de Santiago).

Finalmente, recoñecerase o traballo altruísta e solidario que realizan todos os profesionais que se encargan de titorizar ao alumnado nas prácticas do Grao en Dereito nas que colabora a Escola, e nas catro materias de prácticas externas que o alumnado do Máster cursa en diferentes administracións públicas, xulgados e tribunais, e despachos de avogados. O acto celebrarase respectando en todo momento os protocolos de seguridade aprobados polas autoridades académicas. Tamén contará coa presenza do reitor da USC, Antonio López; o decano do Colexio de Avogados de Santiago, Francisco Rabuñal; e unha representación de autoridades académicas, xudiciais, da avogacía e das diferentes administracións públicas.

Este acto de graduación súmase ás que realizará a USC cunha combinación de sistema presencial e a distancia. Uns eventos que terán que ser en instalacións universitarias -antes podíanse facer noutros recintos, coma o Auditorio ou algún hotel-, con capacidade limitada e só para persoas da comunidade universitaria. Os familiares non poderán estar en persoa, pero a USC encargarase de retransmitilos online para que poidan seguilos.