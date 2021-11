Os mellores petiscos no Santiago(é) tapas, que arranca mañá

Despois de ter que suspenderse en 2020 por mor da pandemia, o XIII concurso Santiago(é)Tapas comeza mañá ao longo e ancho dos establecementos hostaleiros de Compostela, que se baterán polo título da mellor tapa da capital.

O certame, que terá unha duración de dúas semanas e media, ofrecerá durante este período, ata o día 28 de novembro incluído, 59 petiscos de 38 locais. Así o indicaron na rolda de prensa celebrada onte no pazo de Raxoi o concelleiro de Turismo, Sindo Guinarte; a xerente de Turismo de Santiago, Flavia Ramil, e o presidente da Asociación Hostalaría Compostela, Thor Rodríguez.

Sindo Guinarte animou ao público a participar no concurso, retomando a costume de tapear, que “é parte da esencia de Santiago”, dixo.

As tapas van dividirse en dúas modalidades: tradicional e creativa, ámbalas dúas cun prezo de entre 1,50 e 3,50 euros. Establecéronse cinco rutas ou (é)tapas que se poden consultar na páxina web www.santiagoetapas.gal.

Como novidade, esta edición achega unha ruta con opcións para persoas vexetarianas, veganas e flexitarianas.

Aqueles que vaian completando as diferentes (é)tapas gañarán agasallos como entradas para o festival de cine Cineuropa, o paraugas oficial do concurso, entradas para partidos da SD Compostela, botellas de viño, estancias de hotel, vales para o Mercado de Abastos ou un abono dobre para toda a tempada do Obradoiro CAB. Ademais, sortearase unha cea para dúas persoas no restaurante A Tafona entre todos aqueles que emitan o seu voto nas urnas habilitadas para tal fin nos locais participantes.

Entre todas as tapas presentadas outorgaranse, mediante o voto ponderado do xurado profesional e do público, un primeiro e un segundo premio á tapa creativa, dotados con 1.000 e 500 euros, respectivamente; un primeiro e un segundo premio á tapa tradicional, tamén con 1.000 e 500 euros; e, por primeira vez, un premio á Mellor Tapa sen Glute.

Ademais haberá dous premios do público, á tapa creativa e á tapa tradicional, dotados con 700 euros cada un.