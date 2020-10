Os pais do López Ferreiro piden espazos externos

Santiago. O grupo municipal do BNG reuniuse coa ANPA do colexio CEIP López Ferreiro para escoitar as necesidades e deficiencias que sofren agora mesmo as familias deste centro. A ANPA presentoulles un documento aprobado polo consello escolar do centro onde detallan unha serie de solucións que poden ser aplicadas a curto prazo e cun baixo custo. Así a comunidade educativa do colexio precisa urxentemente ampliar os espazos exteriores, unha demanda histórica do centro. Por iso, solicita que se pechen as pistas que se empregan nos recreos e que se fagan accesíbeis os baños que están inutilizados. Tamén queren unha carpa para os recreos. ecg