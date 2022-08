Os populares cargan contra o executivo e denuncian “o fin de ciclo que representa hoxe o PSOE en Santiago”

RAXOI. O portavoz do grupo municipal popular, José Antonio Constenla, cargou contra o executivo socialista dirixido por Sánchez Bugallo, sinalando o “esgotamento” e o “fin de ciclo que representa hoxe o PSOE en Santiago”.

O voceiro popular remarcou que o seu grupo xa traballa de cara ás próximas eleccións municipais para que, se os cidadáns lles otorgan a súa confianza, facer que “Borja Verea lidere un Goberno sólido que recupere a eficacia na xestión, que non minta nin insulte e que conseguirá que Compostela sexa líder e referente, tamén nas políticas sociais e de seguridade”.

Constenla fixo tamén alusión ó recente episodio do incendio desatado nunha vivenda na rúa do Medio o pasado luns, cando o alcalde confirmou que as persoas que habitaban na vivenda non eran okupas e sinalou que resultaba “miserable” que os populares tratasen de obter rédito político a raíz dunha situación tan desafortunada e dramática.

Así, o portavoz popular insistiu na súa postura e afirmou que “é triste que Sánchez Bugallo teña que recorrer aos insultos ao principal partido da oposición para tapar as súas carencias na xestión dun problema que está medrando non só en Santiago, senón tamén a nivel nacional, como levamos tempo advertindo e demostran os datos”, así coma que “impediu a posta en marcha do Plan de Prevención contra a okupación ilegal que presentamos desde o PP de Santiago, estratexia que derivaba das visitas realizadas polo candidato á Alcaldía do PP, Borja Verea, a diferentes barrios da cidade nun momento no que no de Conxo existía xa unha importante problemática de okupación ilegal”.

Constenla instou tamén a Sánchez Bugallo a que “non siga negando a realidade que coñece a veciñanza”, así coma que “se poña xa a traballar para loitar contra un problema social e de seguridade como é o fenómeno da okupación e deixe de mentir e insultar”. j . ferradans