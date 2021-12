Os veciños de Sar din que o barrio é cada máis inseguro para os peóns

Santiago. O Espazo Veciñal lamentou acontecementos tráxicos como o atropelo producido o pasado 9 de decembro no Cruce do Castrón Douro, e denuncia que o estado de desatención que vive o barrio de Sar no seu conxunto, convérteo nun barrio absolutamente inseguro para os peóns e para a súa veciñanza, sen que os reiterados avisos da asociación ao Concello teñan utilidade ningunha.

Dende a chegada do novo Goberno Municipal, a asociación vén denunciando o abandono de obras estratéxicas, como a finalización do proxecto do Castrón Douro e rúa do Sar. Outro dos proxectos soterrados no olvido, din, é o acometemento do Plan Especial, pactado coa veciñanza, que supuña unha intervención integral nas rúas Ponte do Sar, Cruceiro do Sar e Sandino para priorizar a vida veciñal, con ampliación das beirarrúas e establecemento de espazos comunitarios. “Hoxe por hoxe o estado destas rúas caracterízase por desprendemento de lousas, tramos enteiros de louseta esnaquizada, beirarrúas con obstáculos e intransitábeis e o incremento da perigosidade nos días de menor visibilidade”, indicaron onte dende a entidade veciñal a través dun comunicado.

“Mesmo aquelas obras acometidas recentemente como a do Castrón acabaron desfiguradas pola desidia municipal que está a converter o barrio nunha zona absolutamente insegura para o tránsito de persoas”, engaden.

E apuntan que a pesar das diversas denuncias veciñais, “o Concello segue a facer a vista gorda con uso permanente da rúa Castrón Douro como un estacionamento masivo prohibido en horas punta, que dificulta o acceso ás vivendas, a mobilidade de peóns e converte os vehículos irregularmente estacionados nunha nova trampa que reduce a visibilidade e as indicacións de circulación a un nivel extremo”.

Sinalan tamén que as rúas Santas Mariñas, Picaños, Ponte do Sar e, en tamén rúa do Sar, “seguen a ser utilizadas como unha circunvalación a alta velocidade, o que está a poñer permanentemente en perigo a integridade física das veciñas, con permanente risco de atropelo”.

Tamén se queixan de que “todo o patrimonio histórico e artístico do barrio, como a Colexiata, o cruceiro, o lavadoiro octogonal de Picaños, as fontes, as curtidorías... segue sen ser posto en valor, e en moitos casos atópase en pésimo estado de conservación”. ECG