Outono Códax Festival desenvolve mañá o seu primeiro ciclo de cinema

Por primeira vez nas súas doce edicións, o festival de música negra Outono Códax, que deu comezo este mércores, programa de xeito complementario aos seus concertos un ciclo de cinema con catro películas nas que a música e os músicos son o argumento central.

As proxeccións realizaranse no cine Numax, a partir das 12.15 horas de mañá. Un pouco antes, ás 12.00 horas, o cineasta e fotógrafo Alberte Branco; o codirector do Outono Códax Festival, Francisco Villasenín ; e o xornalista e escritor Xavier Valiño presentarán o contido e o concepto do ciclo que leva por título Blow up... A música no cinema.

Será precisamente Blow up (Deseo dunha mañá de verán), a película que Michelangelo Antonioni rodou en 1966 e pola que obtivo a Palma de Ouro no festival de Cannes, a encargada de abrir o ciclo, o cal continuará pola tarde coa proxección ás 17.00 horas de The Punk Singer, dirixida por Sini Anderson en 2013, un documental narrado en primeira persoa e centrado na historia da activista feminista e figura clave do movimento Riot Grrrl Kathleen Hanna.

Ás 20.15 horas proxectarase Charles Bradley. Soul of America (Poull Brien, 2012), un documental que segue a extraordinaria viaxe do cantante Charles Bradley durante os meses que conduciron ao lanzamento do seu álbum de debut Non Estafe for Dreaming, e o ciclo rematará co pase, ás 21.45 horas, de Songs for Drella (Edward Lachman, 1990), un documental que recupera o concerto homenaxe a Andy Warhol no que Lou Reed e John Cale interpretan o álbum Songs for Drella.

Como guinda deste ciclo, o Outono Códax Festival programa para as 19.00 horas do sábado a presentación dos libros Los 100 mejores documentales del rock (premio Pop-Eye de las Artes y las Músicas al Mejor Libro Musical de 2022) e Las 100 mejores películas del rock a cargo do seu autor, Xavier Valiño.