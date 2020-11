‘Padrenostro’ y ‘Undine’ hoy en el teatro Principal

Para ver. Tras a entrega del premio Cineuropa al actor gallego Javier Gutiérrez continúa celebrándose el festival con la proyección de las películas del programa. Así, en la jornada de hoy en el teatro Principal se proyectará, a las 17.00 horas, Padrenostro y a las 20.15 h se podrá ver Undine / Ondina.

En el Salón Teatro está programada, a las 17.15 horas, A witness out of the blue y a las 20.00 h Gagarine. En Cinema Numax se podrá ver a las 16.30 horas El año del descubrimiento y a las 20.30 h She dies tomorrow. Por último, en el Auditorio de Galicia se proyectará, a las 16.00 h Film + Tempo di viaggio y a las 18.40 h Gorod Zero / Cidade Cero. Las entradas para el festival cuestan cuatro euros y se pueden adquirir en la web www.compostelacultura.gal y en las taquillas del teatro Principal.

Cineuropa mantendrá su programación hasta el próximo 22 noviembre, con un cartel en el que estarán representadas hasta 38 nacionalidades diferentes, aunque el 11 por ciento serán trabajos gallegos.

El festival mantiene las proyecciones de prestigio internacional, con filmes premiados en los festivales de Berlín, Róterdam, Venecia, San Sebastián o Sitges.

En total se van a proyectar 95 películas, de las que 43 son gratuitas, en una edición que reivindica la asistencia al cine como la vuelta al mundo real, a pesar de la crisis del covid. ecg.