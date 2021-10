Palmou participa no 25 aniversario da escultura ‘Homenaxe ao peregrino’

Santiago. A celebración do 25 aniversario da colocación en Sarria da obra Homenaxe ao Peregrino (1993-1996) realizada pola escultora María Carretero foi o eixo da xornada de actos celebrada onte en Madrid na sede da Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País coa participación do presidente da Academia Xacobea, Xesús Palmou, quen pronunciou unha conferencia titulada O Camiño de Santiago na construción europea. Realidade Actual. Na súa intervención, o presidente da Academia repasou as orixes do fenómeno das peregrinacións a Compostela e o papel crucial que estas xogaron no proceso de configuración dunha identidade europea común.

Ademais de Palmou, na xornada organizada pola veterana institución fundada no ano 1775 por Carlos III, participaron a propia autora da obra colocada na emblemática localidade do Camiño Francés de Sarria, María Carretero, quen falou do “amor e compromiso na obra de arte público no Camiño de Santiago”. Tamén participaron no acto o doutor en Historia da Arte, profesor de investigación do CSIC e académico da Real Academia Matritense de Heráldica e Xenealoxía Wifredo Rincón García, quen se centrou nas “pontes que unen no Camiño de Santiago”. Pola súa banda, Domingo de Famara, coordinador do programa desta 25 aniversario, puxo en valor a defensa dun patrimonio universal, mentres que e o presidente do Tribunal Constitucional, Juan González Rivas, foi o encargado de pechar o acto cunhas “reflexións sobre o Camiño de Santiago”. Manuel Rodríguez Alcayna, presidente da Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, presentou o programa cultural e os distintos relatorios. ECG