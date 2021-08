“Para mí hacer el Camino con 77 años ha sido una experiencia formidable”

Los peregrinos que llegan a la ciudad en una mañana soleada, cargados con sus mochilas y experiencias, ya vislumbran la Catedral a lo lejos y entienden, si acaso no lo hacían antes, el propósito del Camino. Todos concuerdan en lo mismo: satisfacción, superación personal, amistad y compañía. Da igual la distancia recorrida o el motivo que te haya llevado a emprender el viaje.

En agosto de este Año Santo, si bien raro, los peregrinos entran a la ciudad uno tras otro. Algunos, muy apresurados, no quieren perderse la misa. Otros se paran en la iglesia de San Lázaro, y nos cuentan: llevan despiertos desde la cinco y media de la mañana, este es su último día. Es una pena, pero también una alegría. Repetirían. Este es el caso de Carlos León y Michelle Agudelo, él colombiano y ella madrileña, aunque el Camino lo empezaron en Sarria. “No teníamos mucho tiempo, por motivos de trabajo solo teníamos cinco días. Pero si tuviésemos un mes, nos tiraríamos treinta días por aquí, haciendo el Camino. La experiencia es inolvidable y para repetir”, cuenta Carlos León.

Los primeros días de su viaje llovió, lo que, segundo Michelle Agudelo, hizo la ruta más pesada y el terreno más difícil. Pero en seguida volvió el sol, aunque este también trae complicaciones a los caminantes. Una jornada normal en su recorrido empieza a las cinco y media, antes incluso de amanezca. “Como madrugamos mucho, el calor no nos afecta. Estamos llegando a todas partes a las doce de la mañana. Nos levantamos a las cinco y media, para salir a las seis. Empezamos de noche, haciendo los caminos con linterna, pero es precisamente para evitar el sol”, explica León. Michelle y Carlos aprovechan las tardes para relajarse y disfrutar de sus destinos, que es la otra parte esencial del Camino. Aunque el cansancio del día en seguida hace mella. A las siete, como muy tarde a las ocho, ya están durmiendo. Aunque hoy, que por fin han llegado a Santiago, tendrán que regresar a Madrid.

A la pareja le sigue un grupo que destaca en número y en color, todos ataviados con camisetas naranjas: son el Tercer Tiempo, un grupo de senderismo de Loja, Granada; donde hay gente de todas las edades haciendo el Camino desde Sarria. Entre ellos, Mari Carmen Martín y Francisco (Paco) Romero, ambos del pueblo andaluz, que definen esta experiencia como un reto maravilloso. “Nos ha venido un poco largo porque, como dicen, ya tenemos una edad y hay complicaciones. Pensábamos que no íbamos a lograrlo y hoy vamos a conseguirlo. La mente te hace complicaciones, pero incluso cuando parece que no puedes, te dices: ¡venga! Y al final llegas”, explica Mari Carmen.

Para ambos, acostumbrados a los veranos andaluces, el Camino también es conectar con la naturaleza y alejarse del bochorno: “Lo que hemos visto aquí, el tiempo, el terreno, el verde que hay... Allí en Andalucía no lo vemos. Ahora mismo allí hay 40 grados y aquí la temperatura máxima fue de 25 grados”, señala Paco Romero. Su grupo está formado por cerca de 40 personas, que responden al nombre Tercer Tiempo, puesto que “en el fútbol se juega el primer tiempo, el segundo y el tercero, que es beber cerveza y vino”, aclaran Paco y Mari Carmen.

Por supuesto, la experiencia de peregrinar en grupo difiere mucho de la de Michelle y Carlos, que lo hacían solo ellos dos. Aún así, los tiempos son flexibles, explica Romero: “La experiencia de hacerlo en grupo es buenísima, sobre todo porque cada uno va a su aire. Los más jóvenes llevan ya una hora en la Catedral, nosotros vamos con más calma”. Y no hay ninguna prisa.

Con Tercer Tiempo viajan jóvenes y no tan jóvenes, y todos cumplieron con su objetivo. Maite Múñoz, la más mayor del grupo, puede jurarlo. “Ha sido muy buena experiencia y muy gratificante, porque para la edad que tengo... ¡78 años en octubre! Para mí hacer esto ha sido un reto formidable. Y casi completado. Esta mañana estuve dudando si seguir, pienso que ayer tuve un bajón y me puse muy nerviosa. Pensé que no iba a conseguirlo. Pero hoy me dije que había que hacerlo, y me encuentro feliz de mi decisión”, cuenta con orgullo la mujer.

Francisco Sánchez y Luis Lucas Gómez provienen de Alicante. Se les sumó Daniel Díaz, extremeño. Para los tres es su sexta jornada, desde Sarria, y es también su primera vez haciendo el Camino de Santiago. Para Luis Lucas, especialmente, ha sido una experiencia muy importante. Llegando a la iglesia de San Lázaro, tan cerca ya de la plaza del Obradoiro, no puede evitar emocionarse. “Para mí ha sido muy emotivo. Hay cosas recientes que me afectan. He venido a Galicia más de una vez, con mi hija la mayor, porque cumple años el día 25 de julio, fiesta del patrón de España”, explica el alicantino.

La vida da mucha vueltas, dice, y a partir de ahora Santiago tiene para él otra connotación más especial, que lo liga con la ciudad —y con el Camino— de forma indefinida. “Me ha gustado siempre Santiago, pero el Camino nunca lo había hecho. Hace poco falleció una persona muy importante para mí y no he venido preparado, no he traído ni el calzado adecuado. He venido pensando que esto sería otra cosa. Pero los paisajes, los bosques... todo es impresionante. A partir de ahora voy a repetir todos los años, si Dios quiere, yo estoy seguro”, expresa.

El grupo de las camisetas naranjas ya se ha despedido y sigue hacia la Catedral. Francisco, Luis y Daniel se paran a tomar algo y a fumar un cigarro. Todos parecen eufóricos de haber llegado a su destino. Y también de que el tiempo les acompañe, en el día más caluroso de la temporada. Y así termina su Camino, que para otros, en este mismo momento, estará comenzando.