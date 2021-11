Parte por una pelea en el interior de un aparcamiento que finaliza con denuncia por alcoholemia positiva

Sucesos. Un fin de semana movido tuvieron las fuerzas de seguridad en Santiago, donde no faltaron ni las denuncias por orinar en la calle, desde en el casco histórico (A Quintana) como en diversos puntos del Ensanche, donde también hubo sanciones por no llevar puesta la mascarilla sin respetar la distancia de seguridad. Pocas, en comparación, fueron las impuestas por beber en la vía pública, una de ellas en la confluencia de las rúas Gómez Ulla y Pérez Costanti, y otra en San Miguel dos Agros. Por fiestas en pisos, en este caso solo figura una intervención durante todo el fin de semana. Donde sí hubo más casos fue por beber, pero al volante. El caso más grave tuvo lugar en el aparcamiento subterráneo de la plaza de Vigo, donde en la noche del sábado los agentes abrieron diligencias por una supuesta pelea en el interior de este aparcamiento “por suposto delito contra a seguridade vial por conducir baixo os efectos de bebidas alcohólicas”. También señalan que se confeccionó denuncia administrativa por presencia de drogas. Hubo asimismo dos denuncias administrativas por alcoholemia positiva a dos conductores. En cuanto a siniestros de tráfico, el sábado un peatón resultó herido en un atropello en la CdC, y también ese día se produjo un accidente de tráfico en el carril de acceso a la SC-20 desde Volta do Castro, en el que vieron implicados tres vehículos, con el resultado de una persona herida leve, y daños materiales. En otro orden de cosas, en la madrugada del sábado al domingo tuvo lugar otra intervención, en este caso en un domicilio de la rúa doutor Teixeiro, donde en colaboración con la Cruz Roja fue necesario ayudar a una persona que se había caído de la cama y no podía levantarse por sus propios medios. La relación de sucesos se completa con la intervención de los Bomberos a primera hora de la mañana de ayer lunes, para sofocar un incendio en la rúa da Estrada. ecg