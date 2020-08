Partidas de crédito para los bonos de comida por la crisis

La junta de gobierno celebrada ayer en el pazo de Raxoi tuvo ayer como protagonistas los gastos en materia social, a los que se ha dedicado especial atención desde el inicio de la crisis sanitaria para tratar de paliar sus consecuencias entre los sectores más vulnerables de la sociedad.

De esta forma, se dio luz verde a la convalidación y al reconocimiento extrajudicial de crédito por tratarse de partidas no previstas, de los gastos realizados durante los meses de junio y julio por la prestación del servicio de suministración de alimentos y productos de higiene básicos a personas en situación de precariedad a causa de la pandemia de la covid-19.

Estos vales podían ser canjeados en diferentes establecimientos, desde supermercados hasta tiendas de barrio, y en esta ocasión las partidas iban destinadas a las empresas Vego, Día, Carrefour y Mercatabria.

A través de este mecanismo puesto en marcha por el Ayuntamiento de Santiago, más de mil familias compostelanas pudieron tener acceso a productos de primera necesidad durante el período de confinamiento y en los meses posteriores.

Concretamente, según la documentación, Vego Supermercados recibirá el importe de dos facturas, por valor de 22.300 y de 24.187 euros, respectivamente, mientras que para Día, la factura que se aprueba abonar asciende a 4.182 euros a Día Retaill, y 15.222 para Día Internacional. Otra factura por importe de 21.028 euros será abonada a Centros Comerciales Carrefour y, por último, se abonará el importe de 28.511 euros a Mercatabria.

urgencias. Asimismo, también se acordó convalidar las ayudas en esta materia para la compra de productos básicos realizadas en los supermercados Carrefour, por un importe de 6.570 euros, pero no a través de un reconocimiento de crédito, sino directamente “na medida en que se corresponden na súa integridade coa declaración de urxencia declarada por reunir as persoas beneficiarias das mesmas os requisitos que as motivaron, en relación cos subministros”, explicaron.

SUBVENCIONES. Dentro de este mismo apartado de apoyo a las necesidades de los sectores más vulnerables, y a propuesta de la concejala de Políticas Sociais, Mila Castro, en la reunión celebrada ayer en el salón de plenos de Raxoi, y presidida por el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, se aprobaron un total de cuatro convenios con otras tantas entidades de apoyo social de la ciudad, para impulsar el desarrollo de sus actividades que las asociaciones han anunciado que tienen previsto realizar durante el presente año de 2020.

De ellas, la aportación más amplia es la destinada a Cáritas Diocesana, que podrá disponer de 120.000 euros. Otra de las beneficiadas serán la Asociación de Pais de Personas con Discapacidade Intelectual (ASPAS), que dispondrá de 6.000 euros.

cocina económica. En la relación figura también la Cocina Económica de Santiago, que podrá disponer de una partida de 60.000 euros, y la Fundación Secretariado Xitano, que contará con una financiación por parte municipal de 23.000 euros.

En total, todas estas ayudas suman 209.000 euros que serán abonados a lo largo del presente ejercicio.