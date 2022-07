Quejas por la “cutrez” de los ventiladores del hospital

IN MEMORIAM.

Hai vinte e oito anos, cando o entón Arcebispo de Santiago Mons. Rouco encargoume de ser capelán deste mosteiro, xa Sor Mercedes era un referente. Cando tiñamos un encontro na sa de reunións, ela sempre encontraba algunha cuestión sobre a que preguntar. A súa lingua era sempre o galego. De feito, cando chegaba a súa onomástica, semella que o regalo que pedía para esa xornada era “A Misa en galego”. O seu nome transcendía os muros do Mosteiro, porque era a monxa arquiveira, e mesmo publicou os escritos que alí se encontraban. Algúns investigadores do mundo civil acudían a miúdo onda ela, para que lles orientara nas súas pescudas. Tan so hai uns anos tivo que deixar, pois o tempo cronolóxico pode con todos, e o mais honesto no atardecer da vida é o abandonar o posto que un tiña, e deixarllo a outra persoa mais nova.

Para moitos composteláns Sor Mercedes destacaba noutro eido: o do ensino. Hoxe non existe neste Mosteiro “O Colexio de San Pelaio”, nin un centro para os pequenos, nin sequera unha gardería. Teñen, iso si, catecismo para nenos e para os mozos que se preparan á Confirmación. Sen embargo, noutros tempos moitos composteláns asistiron a ese colexio. Algúns composteláns de pro, como Xerardo Estévez, mesmo presumían de ter sido alumnos de Sor Mercedes.

Todo se acaba; e incluso a función primordial das monxas, que é a de cantar as loanzas do Señor, tamén remata. Mesmo se a maior parte das monxas non deixaron de pasar algunha vez polo obradoiro onde confeccionan as coñecidas tartas, sen embargo o canto das horas litúrxicas e a celebración eucarística é o que mais enche a vida delas. O traballo da elaboración das tartas e outros doces, e o de servir á xente na portería, na sancristía, no arquivo ou na pequena horta que teñen, e mesmo o de barrer e fregar os longos corredores do Mosteiro, é a parte correspondente ao “labora” que pide San Bieito, xunto ao “ora” que, como dicía é o fundamental.

Sor Mercedes foi ao encontro do Esposo, para vivir en diante con El. Ata o momento presente desexaría encontrarse con Xesús para poder contemplalo ben e ser partícipe do gozo que El quere ofrecer. Agora xa remataron para ela os símbolos, e fará fronte á realidade que está para aló deste mundo. A Luz verdadeira, que aluma ao home neste mundo, será no ceo o gran Resplandor, que non cesará de darlle, coa luz, unha ledicia sen par.

Enterro e funeral: luns 18 ás 11 da mañá, en San Pelaio

JOSÉ FERNÁNDEZ LAGO