Paseo sonoro polo casco histórico de Compostela

A partir do próximo mércores xa será posible experimentar a proposta de paseo sonoro elaborada por Luneda Producións e Turismo de Santiago dentro do programa das xornadas O que non se escribe. Arquivos sonoros e creación contemporánea, que a próxima semana achegarán a Compostela distintas propostas de aprendizaxe e experimentación sobre o patrimonio sonoro galego.

Cada punto agocha un código QR para escanear e escoitar, cos auriculares do dispositivo móbil persoal, un anaco dunha peza de música tradicional. Acompañando a cada QR, atoparemos a información do audio: a quen lle foi gravado, onde e cando foi gravado e por quen foi gravado. Tamén por quen foi feita a selección da peza, xa que para escoller eses cortes contouse coa colaboración de destacados profesionais da música tradicional. O paseo é un percorrido por 21 espazos seleccionados entre museos, comercios e locais hostaleiros. Os códigos atópanse nos escaparates e cristaleiras, polo que non é preciso depender dos horarios de apertura dos establecementos.

Este peculiar paseo, pensado tamén como unha ruta turística circular e diferente polo casco histórico, comeza na Oficina Central de Turismo de Santiago, e remata na Rúa Nova. Esta actividade estará dispoñible do 24 de marzo ao 4 abril e poderase realizar de xeito autónomo e gratuíto. Para o resto das actividades do programa é preciso inscribirse; e para os concertos programados no Teatro Principal as entradas sairán á venda o próximo luns 22 de marzo, en función dos aforos permitidos nese momento.

As xornadas están organizadas por Luneda Producións e apoiadas polo Concello de Santiago de Compostela, a través da Concellaría de Acción Cultural e de Turismo de Santiago, así como pola Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia. Toda a información na web de Luneda.