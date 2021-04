Pastor y roca salvadora

EN NUESTRA CULTURA, el pastoreo es un oficio que aporta a quien lo ejerce lo adecuado para vivir. Quien es dueño de las ovejas, saca de ellas comida para su familia, y, de las que vende, dinero para organizar su vida; quien es asalariado, obtiene un salario por vigilar a las ovejas y llevarlas a buenos pastos. En lo que respecta a la roca, se ve más bien como algo que se contempla -si su apariencia es hermosa-, o un material que sirve para construir edificios de piedra, sacada de las canteras. Sin embargo, en otro tiempo las rocas se veían más bien como lugares de refugio o como sitio seguro, frente a los lodazales, en los cuales podía uno hundirse. Aplicado a Cristo, él es el pastor de las ovejas, por amor; y, a modo de piedra rechazada por los constructores, ha sido considerado por el Padre como piedra base del edificio.

La 1ª lectura de la Misa de esta tarde y de mañana, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, presenta a Pedro, lleno del Espíritu Santo, dirigiéndose a los judíos, después de la curación del cojo de nacimiento. Les dice que la curación se ha llevado a cabo en nombre de Jesucristo, muerto y resucitado. Él es como la piedra rechazada por los constructores, y convertida por Dios Padre en piedra angular: solo por él obtenemos la salvación y la vida.

El Apóstol San Juan destaca en su 1ª Carta el gran amor de Dios, que nos ha hecho hijos suyos, aunque el mundo no nos reconozca como tales, pues tampoco a Cristo lo reconoció. Nosotros no solo somos hijos de Dios, sino que, cuando Cristo se muestre glorioso, seremos semejantes a Dios, al verlo tal cual es. El mismo apóstol Juan nos muestra en el Evangelio el amor de Dios, manifestado en Jesús de Nazaret, buen pastor de las ovejas. Mientras que el asalariado tiende a huir del lobo y deja a las ovejas a merced de él, Cristo, que es dueño de las ovejas, entrega su vida para salvar la de las ovejas. El Padre le ama con todo el corazón, porque él entrega su vida, y no tiene nadie amor más grande que quien da la vida por otros. La da y la recupera del Señor de la Vida, su Padre.