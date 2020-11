Pechado por “nula actividad”

NO CREO QUE CADA AÑO, pero desde luego cada Año Santo Xacobeo sí, los niños de Boiro y sus parroquias satélite de Arousa Norte hacíamos la andaina del Apóstol, peregrinación de unos cuarenta kilómetros a pie, en el coche de San Fernando. Cuando era monaguillo, este desahogo suponía una demostración peripatética de una cierta autoridad delegada por el párroco para que la bulla no pasara a mayores y nadie saltara al centro de la inexistente calzada, carretera de piedras de morrillo en buena parte del trazado, con escaso movimiento de motores pero, quién sabe, a veces con niebla pegada al suelo y con circulación de carros y animales, puede ser letal. Cecilia, la cantante a quien yo, cada nueve de noviembre mandaba un ramito de violetas, murió en Galicia al estrellar su coche contra un carro nocturno en la brétema.

Nosotros, allí, no dormíamos, pero pernoctábamos, parábamos o descansábamos en la Esclavitud mercedaria –convento de frailes dedicados, en buena medida, a rescatar esclavos cristianos del norte de África, apresados por los corsarios bereberes y sometidos a esclavitud pendiente de rescate monetario, uno de ellos Miguel de Cervantes– pero ya sabíamos que esa historia bien valía una pausa didáctica para escuchar la historia a las catequistas.

Llegados a Santiago, al corazón del obradoiro, admirábamos la Catedral, su fachada única, de juguetería no buscada. Yo echaba los ojos al frente y los clavaba en el viejo hospital de los Reyes Católicos... No cuesta nada imaginar en qué condiciones de salud llegarían al Obradoiro los cientos de peregrinos del verano xacobeo. Mentalmente estaba decidido a simular unas calenturas de cansancio, por ejemplo, para poder entrar en aquel edificio que, cuando estaba abierto, mostraba sus dos patios interiores preciosos con promesas de frescura inmediata. El arquitecto de los Reyes Católicos, Enrique Egas, llevó la dirección de la obra durante diez años –década inicial del siglo XVI– Gil Rodríguez de Ontañón también dejó en el retablo-fachada plateresco huellas de su sabiduría. Pero yo ignoraba todo eso, nadie me lo había contado todavía. Durante mis años de alejamiento de Galicia inauguraron el nuevo Hostal de los Reyes Católicos y mi mayor deseo era pernoctar en él. No lo conseguí en las primeras ocasiones porque la familia acudía a mi/nuestra llegada a Lavacolla o a la estación para traernos a Boiro.

Me preocupa que las obras de mejora que van a hacer no quieran esperarme. Tengo que pedir detalles a Pablo Costa... que por ahí camina en sus afanes y su Jon Rahn... No has perdido nada, Pablo, pero tenemos que hablar.