La que se les viene encima a los padres que llevan a sus hijos al colegio Nuestra Señora de los Remedios con la peatonalización de Mazarelos... Ni tuvieron tiempo de organizarse, ¿no?

Mar Uzal: La peatonalización de Mazarelos, y de todo el entorno de la Plaza de Abastos desde luego que cambia mucho la vida en general de esa zona, en particular a los padres del colegio porque ha sido algo que nos ha pillado de sorpresa a todos. En su día nos enteramos por los medios, sin que en ningún momento el colegio tuviese ninguna noticia oficial.

El curso ya había empezado, un curso que ya iba a ser complicado de por sí, debido a la pandemia; se han tenido que acomodar horarios de entrada y salidas para que los niños no coincidiesen y así mantener los grupos burbuja que establece el protocolo COVID.

Toda la comunidad educativa (familias, profes y niños) han trabajado para que fuese un entorno seguro y este cambio nos ha pillado de sorpresa.

Desde luego no hemos tenido tiempo de poder organizarnos, dado que el Concello después de una única reunión, pedida por la anpa y el centro, no nos facilitó una solución hasta tres días antes de cerrar el paso en horario de tarde.

Además, es un colegio concertado, hay clase también por la tarde. Y eso genera también un problema a la hora de recoger a los niños.

M.U.: Como sabes, tiene horario partido, eso significa que hay familias que ahora tienen que ir casi una hora antes para poder aparcar y recoger a sus hijos, contando también el incremento que supone usar los aparcamientos públicos.

El Concello nos notificó a través de la dirección del centro hace unos días el uso del parquin de Belvís. Hasta el momento no se han dirigido a la asociación de padres, las dudas son muchas, y evidentemente, los padres no quieren arriesgarse a que se le pongan sanciones por estacionar, eso hace que literalmente nos busquemos la vida. No sé cuánto tiempo se puede mantener esto. Hasta las vacaciones de Navidad podemos seguir usando el paso de Mazarelos, pero ¿qué pasará cuando cierren también las mañanas y nos juntemos gente que quiere hacer sus compras en la plaza, los otros colegios y los propios turistas que usan esos aparcamientos?

Eso es lo que nos gustaría comentarle al señor alcalde, que nos sentemos y entre todos se encuentre una solución factible. Tenemos que recordar que los niños no son paquetes, no se pueden dejar en una esquina esperando a que alguien los recoja.

Está claro que un casco histórico sin coches es más agradable para los vecinos de la ciudad y sus visitantes. Pero a ustedes les causa un gran problema. ¿Qué van a hacer? ¿Lucharán por lo que creen que es justo?

M.U.: La comunidad educativa de los Remedios en ningún momento se ha opuesto a la peatonalización, es más, defendemos que hay que cuidar el hermoso casco histórico que tenemos. Pero trasladamos que la ciudad es para vivirla.

Lo que pedimos es una solución para poder dejar a los pequeños; paso y parada sería lo más lógico. Facilitar a las familias conciliar su vida laboral con la escolar, una madre con tres críos pequeños no puede venir desde el fondo de Belvís empujando un carrito para dejar a un niño de infantil a la nueve y otro de primaria a las 9.20 h un día de lluvia en Santiago, siempre que haya tenido suerte de encontrar plaza en un parquin que ya usan tres coles más.

Desde luego seguiremos luchando para acercar posturas y que la vida escolar del centro no se vea afectad, siempre desde el diálogo.

Pero no todo son malas noticias porque, además, el centro ha puesto en marcha unas actividades que fomentan la creatividad de los alumnos. ¿Nos cuenta en qué consisten?

Isabel López: Este curso pusimos en marcha un proyecto que conseguimos financiar gracias a la Deputación da Coruña y que se centra en el Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ). El objetivo principal es que los alumnos se diviertan y aprendan jugando y que se relacionen con sus compañeros y adultos a través de las diferentes situaciones que conlleva el juego. Para ello, se han impartido charlas tanto a los profesores como a las familias, se ha creado una ludoteca en el centro y se está pendiente de una remodelación del patio.

¿Este ABJ es, en plena pandemia, más necesario que nunca?

I. L.: Desde la asociación consideramos que el juego debería ser un elemento imprescindible en el día a día de los niños. Jugar les permite practicar, experimentar, imitar, imaginar, dominar, decidir... Es un medio magnífico para desarrollar la creatividad, la imaginación y la espontaneidad. Además, debemos darnos cuenta de que los niños llevan mucho tiempo alejados de las rutinas escolares, por lo que cuanto más consigamos estimularlos, más favoreceremos el aprendizaje.

Por otro lado, el hecho de que se celebren charlas para docentes y para familias con el fin de que el alumnado aprenda valores, a relacionarse utilizando otros registros... y se olviden por un rato del exceso de pantallas, ¡está muy bien!

I.L.: Para un proyecto como este consideramos muy importante involucrar a toda la comunidad educativa ya que cada perfil puede obtener beneficios muy diferentes. Por una parte, los profesores pueden descubrir nuevas metodologías de formación que conseguirán que los alumnos disfruten y aprendan jugando. Por otra, las familias podrán descubrir nuevas facetas de los juegos, incluso ya fuera de la vertiente educativa. Está demostrado que los juegos de mesa enriquecen las relaciones familiares y ayudan a estrechar lazos.

¿Notaron que tras tantos meses parados (por el confinamiento), a los niños les ha costado adaptarse a sus obligaciones?

I.L.: En cuanto a comportamiento no. Los niños se adaptan a los cambios mejor que muchos adultos. Desde el principio acataron muy bien las normas, tanto en clase como en los espacios de recreo. La verdad es que nos podrían dar más de una lección.

En relación con la parte académica, es cierto que al principio de curso se podía percibir el parón de todos estos meses. Sin embargo, a estas alturas del curso se puede hablar ya de situación de normalidad.

Este colegio siempre se ha esforzado en superarse, y lo ha conseguido. ¿Pero ahora con la ley Celaá...?

M.U.: Nuestro colegio tiene una larga trayectoria, desde sus comienzos como internado, de ahí As Orfas, ha pasado por varios cambios, yo misma como antigua alumna recuerdo el momento en que pasó a ser mixto, siempre ha mantenido un espíritu de convivencia y de educación en valores, detrás hay una congregación que ha luchado por mantenerlo abierto, como muchos otros colegios concertados, alguno de ellos, incluso, laicos.

La ley Celaá trae consigo muchas controversias en referencia a los concertados y los colegios de educación especial. Cuando un padre decide llevar a un hijo a un centro en concreto es porque cada uno busca lo mejor para sus hijos, y lo hace en consecuencia con sus ideas y valores. Personalmente, creo que utilizar la educación como una herramienta política es un grave error y los únicos perjudicados son los niños.